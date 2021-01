Fonds de Solidarité Covid-19 : Deux projets d’associations soutenus par la Fondation groupe EDF en Guadeloupe et à Saint-Martin

Face aux effets de la crise sanitaire et sociale de la Covid19, la Fondation groupe EDF a lancé le 10 juillet 2020, son Fonds de Solidarité pour pallier les fragilités et favoriser la relance de l’activité en France et dans le monde.

Avec le soutien du mécénat territorial et international, ce Fonds doté d’un million d’euros accompagne 89 projets d’associations qui participent au retour à l’école ou à l’emploi et qui encouragent un nouveau modèle de société plus durable et plus solidaire. Deux associations de notre territoire ont vu leur projet récompensé dans le cadre de l’appel à projet lancé par la Fondation EDF.

A ce titre, Christophe Avognon, directeur d’EDF Archipel Guadeloupe, remettra aux heureuses associations lauréates « Sem ta Route » de Saint-Martin et « Rézilyans 971 » leur chèque, ce lundi 1er février au siège en Guadeloupe. Elles recevront respectivement un montant de :

– 10 500 € « Sem ta Route » en soutien de ses actions en faveur de la réussite éducative des écoliers et étudiants et l’insertion et l’autonomie des personnes fragiles éloignées du numérique en soutenant leurs capacités d’apprentissages.

– 6500 € (Rézilyans) pour favoriser l’insertion de jeunes et adultes éloignés du système dans un éco-lieu bâti autour de l’autonomie, de la permaculture et dans la bienveillance de tout un chacun.