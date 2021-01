Bulletin sanitaire Covid-19 : 79 nouvelles personnes testées positives en partie française la semaine dernière

Pour la semaine du 18 au 24 janvier, 79 personnes ont été testées positives à la Covid-19, dont 39 résidents à Saint-Martin. 170 cas actifs sont désormais recensés sur le territoire.

1 509 tests supplémentaires (PCR et antigéniques) ont été réalisés faits par les professionnels de santé, pour un total de 15 427 tests enregistrés. L’activité du drive se poursuit au centre hospitalier de Saint-Martin permettant de proposer une offre de dépistage PCR qui est à présent le test de référence pour les voyageurs à destination de Paris. Pour faire face à l’afflux de patients, il reste ouvert de 7h à 11h du lundi au vendredi. Le drive conduit par la Croix rouge, accessible à Hope Estate, est réservé aux voyageurs et aux touristes hébergés côté français. Il fait les tests PCR le matin, de 8h à 11h puis les tests antigéniques à partir de 11h30 jusqu’à 14h et le samedi de 9h à 12h pour les tests PCR.

Au 26 janvier, 5 patients confirmés Covid-19 sont hospitalisés dans le service de médecine de l’établissement. Deux clusters sont en cours d’investigation sur le territoire et concernent un milieu professionnel (de criticité élevée avec 14 cas) et un établissement de santé (de criticité modérée avec 7 cas). _AF