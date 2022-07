FÊTE NATIONALE : Retour sur les festivités du 14 juillet

Marigot était bel et bien en fête ce jeudi 14 juillet. Le programme concocté par les services de la Collectivité fut riche, varié et apprécié des petits comme des grands. Retour sur cette journée de célébration.

Comme à l’accoutumée, la matinée était consacrée aux célébrations officielles avec tout d’abord la cérémonie œcuménique en l’église catholique de Marigot à 9h. Le défilé du 14 juillet a pris place rue de la République sur le coup de 10h15. Les trombes de pluie soudaines n’auront ni freiné le public, ni les participants, rajoutant un côté solennel à la parade officielle. Les autorités civiles et militaires se sont dirigées ensuite vers l’Hôtel de la Collectivité pour le dépôt de gerbes au monument aux Morts, en présence du Gouverneur Eugène Holiday et des représentants du gouvernement de Sint Maarten. Pour faire suite au traditionnel défilé des forces de l’ordre et de la sécurité civile, le Préfet Vincent Berton a remis plusieurs médailles pour acte de courage et de dévouement ainsi que des lettres de félicitation.

Trois personnalités locales ont également reçu la médaille de la Collectivité des mains de son président, Louis Mussington. Ce dernier a décerné ce prix de reconnaissance à trois acteurs de la société civile impliqués dans la communauté : l’artiste Louinel Telisma AKA Skelet a été honoré pour sa carrière musicale avec son groupe Red Eye Crew et la création de son association « We can give foundation » qui vient en aide aux personnes dans le besoin ; Francis Gibbs, directeur du service financier de la Collectivité, a quant à lui été félicité pour son assiduité et sa diligence ; Patricio Carty alias Blade a été reconnu pour son parcours en tant que cycliste et son engagement dans le domaine du sport grâce à son association « Le vélo club de Sandy-Ground ». Le président de la Collectivité a salué leur engagement et l’exemple qu’ils sont devenus pour la jeune génération saint-martinoise. Vincent Berton, préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, s’est joint à Louis Mussington, ainsi que tous les autres officiels œuvrant pour la Collectivité ou l’État pour célébrer comme il se doit la fête nationale française. La cérémonie officielle s’est poursuivie sur le Front de Mer de Marigot avec les discours et allocutions. Un vin d’honneur était organisé pour clôturer la matinée. L’après-midi n’a pas été moins chargée. Les animations proposées ont fait le bonheur des enfants et des adultes. Les sportifs s’en sont donnés à cœur joie avec les différentes courses prévues. La musique avait aussi une grande place dans cette journée avec les performances de MC Phoxx, DJ Prince, The Gunslingers, Jolly Boys, SEE5 en début d’après-midi, et celles de Mad Crew, Monsura Dance group, Tamillia, Rhythm & Groove et Youth Waves Band qui a mis une ambiance à la hauteur de leur réputation en fin de soirée. Les démonstrations de Funtopia Dance Fire, marcheurs sur échasses, ont ébloui le public. Et comme un 14 juillet ne serait pas un 14 juillet sans feu d’artifice, celui tiré du Front de Mer à 21 heures était vivement attendu par la population. Sept minutes de spectacle lumineux dans un ciel quelque peu nuageux mais avec un final magnifique.

La fête s’est prolongée une bonne partie de la nuit avec une ribambelle de sourires sur les visages des participants. _Vx

