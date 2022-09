JOURNÉES DU PATRIMOINE : Exposition de dessins d’enfants à l’Hôtel de la Collectivité

Dans le cadre des Journées du patrimoine 2022 qui ont eu lieu les 17 et 18 septembre, les Bibliothèques et Centres de Documentation des écoles (BCD), sous l’impulsion d’Hélène Hanson pour ce projet, avaient préparé un concours de dessins avec les enfants du périscolaire, sur le thème : « les maisons traditionnelles Saint-Martinoises et l’art de vivre ».

De ce concours qui avait pour volonté de valoriser le patrimoine architectural saint-martinois est née une exposition des meilleurs dessins installée dans le coin des artistes du Hall de la Collectivité et visible par le public du 16 au 30 septembre 2022. Ce mercredi 21 septembre en matinée, Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente de la Collectivité en charge du Développement Humain, de la Commission de l’Éducation, des Affaires scolaires et de l’Enseignement supérieur, ainsi que du Conseil d’administration de la caisse territoriale des œuvres scolaires, a procédé à la remise des prix, magistralement animée par la jeune maîtresse de cérémonie, Romeika Piper de l’école Marie Antoinette Richards. Un jury de trois personnes avait été composé pour élire les gagnants, répartis dans chaque section, en les personnes de Yves Jighai, Claudio Arnell et Gilberto Benitez. Le trio a sélectionné les dix-huit meilleurs dessins en décernant un 1er, 2ème et 3ème prix par niveau, la grande section maternelle, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Cinq maquettes sont également montrées. Quinze photographies de Patrick Beaudou se mêlent aux œuvres réalisées par les enfants dans cette exposition qui fait la part belle aux maisons traditionnelles, richesse architecturale du patrimoine saint-martinois. Dominique Louisy déclarait lors de son intervention : « Ce type de concours permet aux enfants de découvrir ce qu’il y avait avant, pour savoir avancer. On ne parle pas assez du passé. » Un court métrage des œuvres des enfants sur le patrimoine de Saint-Martin ainsi qu’une documentation de Monsieur Enoch ont été projetés dans le Hall de la Collectivité pendant la cérémonie. Celle-ci a officiellement débuté aux quelques mots d’introduction de Romeika Piper dont les pertinents « Nous célébrons les journées du patrimoine sur notre territoire car elles sont très importantes. C’est l’occasion de découvrir la richesse de Saint-Martin et de susciter l’intérêt de nous les jeunes Saint-Martinois pour la culture, l’histoire, l’architecture et tant d’autres jolies choses ». L’interprétation de l’hymne de Saint-Martin par Mélodie Paul Mussington et la récitation du poème « The old Shingle House » de Léon Noel par Emerine Carvigant furent de beaux moments. La remise de prix a ensuite commencé, récompensant les artistes en herbe ayant participé au concours de dessin. Leurs œuvres sont à admirer jusqu’au 30 septembre 2022 dans le Hall de la Collectivité à Marigot. _Vx

Le palmarès :

Grande Section :

1er prix : Aionoha Colina (école maternelle Evelina Halley) pour sa créativité

2ème prix : Fermancle (école maternelle Jérôme Beaupere) pour un dessin qui montre le vécu

3ème prix : Laurencia (maternelle Ghyslaine ROGERS) pour le bon travail et choix de couleurs

CP :

1er prix : Jamalia Henry (école Aline Hanson) pour le sentiment traditionnel

2ème prix : Morgane Brooks (école Clair St Maximin) pour le look rustique de la vieille maison traditionnelle

3ème prix : Nayler Gamiette (école Aline Hanson) pour sa créativité

CE1 :

1er prix : Delamar Harry (école Aline Hanson) pour son excellent choix de couleur et excellent coloriage

2ème prix : Killery Lopez (école Clair St Maximin) pour sa création pure et vivante

3ème prix : Timaya Hodge (école Omer Arrondell) pour sa jolie couleur

CE2 :

1er prix : Morgan Nestor Hubert Davoren (école Clair St Maximin) pour sa créativité et l’âme d’une maison traditionnelle

2ème prix : Makwani Maignan (école Clair St Maximin) pour sa créativité

3ème prix : Tyrere Gumbs (école Aline Hanson) pour sa jolie couleur

CM1 :

1er prix : Samaria William (école Clair St Maximin) pour sa créativité et ses détails du mur en pierre

2ème prix : Henry Kaïsha (école Clair St Maximin) pour sa créativité

3ème prix : Kim Banks (école Clair St Maximin) pour son idée de maison traditionnelle surréaliste

CM2 :

1er prix : Joseph Pierson (école Clair St Maximin) pour sa créativité, ses couleurs, son occupation de l’espace et son expression.

2ème prix : Bernard Richardson (école Clair St Maximin) pour une bonne représentation de maison traditionnelle

3ème prix : Russell Chadrie (école Omer Arrondell) pour le choix de couleurs et joli coloriage

Le grand prix du concours de dessins a été remis à Morgan Nestor Hubert Davoren de l’école Clair Saint Maximin.

Catégorie Maisons art en 3D (maquettes) :

1er prix : Siana Dellion (école Evelina Halley)

2ème prix : école maternelle Simeone Trott

