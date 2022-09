EMPLOI – FORMATION : Dernière édition du Job Dating BTP ce vendredi à Marigot

Initialement prévue le vendredi 16 septembre, la troisième après-midi du Job Dating BTP fut reportée à cause du passage de la tempête tropicale Fiona. L’opération revient en force ce vendredi 23 septembre à partir de 15h à Marigot, sur le parking central de la Collectivité.

Les 14 et 15 septembre derniers, le Job Dating BTP prenait respectivement place à Quartier d’Orléans et Sandy Ground. La Collectivité et l’État organisaient cette initiative en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale et la CCISM afin de promouvoir l’offre de travail en mettant en relation directe les demandeurs d’emploi et les entreprises en recherche d’effectifs dans le secteur du BTP. Jamais deux sans trois, la dernière édition aura lieu ce vendredi à Marigot de 15h à 19h avec plus d’une vingtaine de stands présents pour l’occasion. La caravane de l’emploi et de la formation – Job Dating BTP est financée dans le cadre du Pacte Ultramarin d’Investissement dans les Compétences impulsé par l’État et déployée sur notre territoire au service de l’emploi des saint-martinois. Ce dispositif s’adresse aux femmes et aux hommes qui désirent échanger de vive voix avec les représentants directs du secteur du BTP sur les possibilités d’avenir professionnel en tant que chef d’équipe, conducteur d’engins, électricien, plombier, manœuvre, jardinier, ferrailleur, grutier, carreleur, maçon, charpentier, couvreur, etc. Toutes ces disciplines offrent plusieurs types de contrat de travail : CDD, CDI, Intérim et Contrat de professionnalisation. Les deux premières manifestations à Quartier d’Orléans et Sandy Ground, portées par la cheffe de projet Fabiola Rioual et son équipe, ont connu un réel succès. Succès que Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, a pu réaliser lors de sa visite au Job Dating BTP de Quartier d’Orléans. Il en sera probablement de même pour le troisième volet du projet qui se tiendra ce vendredi de 15h à 19h. Les opportunités s’offrent à vous, il vous suffit d’aller à leur rencontre, sur le parking central de la Collectivité à Marigot. _Vx

Infos Job Dating BTP : 0690 18 11 03

