Running : La Saint-Martinoise Girls : les scolaires à l’honneur !

Le mercredi 16 mars dernier, l’Avenir Sportif Club de Saint-Martin a organisé la 1ère édition de la Saint Martinoise Girls. Cette épreuve ouverte aux scolaires a réuni 140 filles des écoles élémentaires Clair St Maximin, Marie-Amelie Ledet, Aline Hanson, Omer Arrondell, des collèges Soualiga, Roche Gravée de Moho et Mont des Accords.

Tout comme l’édition ouverte aux femmes, le club a proposé aux élèves une manifestation riche avec un échauffement collectif, une course de 2km suivie de la zumba et d’une tombola.

Du parking de Galisbay à la jetée, les jeunes filles ont pu montrer leur ténacité, et si dès le départ les plus aguerries se sont détachées du peloton, toutes ont fini le parcours, avec ou sans peine.

À l’arrivée, les jeunes sportives ont reçu une médaille et un diplôme de la part de l’équipe organisatrice récompensant ainsi leurs efforts.

L’ASCSM tenait cette année à marquer la 10ème édition de La Saint- Martinoise avec une manifestation ouverte aux plus jeunes. L’objectif pour le club est d’inciter les jeunes filles à faire du sport, et surtout de les valoriser dans une manifestation réservée aux femmes. Un grand bravo aux 140 coureuses et personnels enseignants présents pour cette première édition qui en appellera d’autres ! _AF

Les résultats :

CM1 : 1) Timoya Blackwood (Omer Arrondell) / 2) Naima Dormoy (Omer Arrondell) / 3) Charline Richardson (Marie-Amélie Leydet).

CM2 : 1) Manon Zokli (Aline Hanson) / 2) Ayana Blair (Marie-Amélie Leydet) / 3) Velcuse Dervil (Aline Hanson).

Classe de 6e : 1) Dalhia Romulus (collège Soualiga) / 2) Margot Heckman (collège Mont des Accords) / 3) Miah Minville (collège Mont des Accords).

Classe de 5e : 1) Ketina Dieujuste (collège Mont des Accords) / 2) Anayah Hodge (collège Mont des Accords) / 3) Andora Leconte (collège Mont des Accords).

