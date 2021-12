Rugby : Le Père Noël de passage à l’école de rugby des Archiball

Malgré un programme très chargé, le Père Noël a fait une apparition à l’école de rugby des Archiball. Après un léger entraînement, les jeunes rugbymen ont rejoint le club house pour prendre un goûter et rencontrer section par section le Père Noël très généreux cette année !

Les jeunes footballeurs de Junior Stars invités pour l’occasion se sont vus remettre une pochette contenant plusieurs friandises (un clin d’œil à Patricia et Carl) tandis que leurs camarades des Archiball recevaient des mains du vieil homme au manteau rouge et la barbe blanche un beau maillot aux couleurs du club (200 maillots ont été distribués !).

Toutes catégories confondues, l’école de rugby des Archiball se porte toujours aussi bien. De quoi peuvent être fiers dirigeants, éducateurs et parents référents. Alex a salué tous ceux qui ont orchestré et préparé ce beau moment de partage, les bénévoles sans lesquels un club ne peut fonctionner. Un grand merci aussi aux partenaires, Super U, représenté par Sébastien Larrigue et Tinho.

Pour l’avenir du club, il est important de pouvoir compter sur un réservoir de jeunes talents, garçons et filles, motivés pour porter haut les couleurs du club. C’est le cas des Archiball ! _AF