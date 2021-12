FESTIVITÉS : La Maison du Père Noël, patrimoine de Saint-Martin

Tout le monde la connait, que l’on vive sur l’île ou que l’on soit en visite, la Santa House située à Cripple Gate est un rituel à ne pas manquer.

C’est toujours dans la tradition des fêtes de fin d’année que Bernardine et Monique Joe accueillent le public impatient de découvrir cet antre dédié à Noël. Si la crise sanitaire mondiale veut que les visites se fassent sur rendez-vous et qu’il faille parfois s’armer de patience pour accéder à la maison, le public répond toujours aussi présent pour vivre cette expérience aussi incroyable qu’inoubliable qui, chaque année, marque officiellement le début des festivités. Les mesures sanitaires de rigueur sont d’ailleurs vivement appréciées par les visiteurs et le nombre limité de personnes présentes dans la maison du Père Noël (pour ne pas dire de la « Dame Noël ») permettent de déambuler dans les pièces plus aisément et de profiter de ce moment pour échanger un peu avec Bernardine qui reçoit les invités au cœur de sa maison avec un plateau garni de petits shots de rhum et de douceurs à grignoter. Les illuminations extérieures ainsi que le passage menant à l’entrée de la maison vous transporteront dans un univers féérique, les petits comme les grands ne cessent de s’en émerveiller. Passer devant la Santa House est déjà un régal pour les yeux. C’est un délice d’y entrer. L’entrée est gratuite mais il est toujours grandement apprécié de laisser un don dans l’urne réservée à cet effet afin de contribuer à la pérennité de cette institution saint-martinoise. _Vx

Infos : 06 90 66 40 24 – Facebook : Santa House