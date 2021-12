MICRO-TROTTOIR / SPÉCIAL NOËL : « Vos projets pour le réveillon de Noël ? »

« Ce sera en famille le vendredi soir à la maison et à la plage le jour de Noël, c’est une tradition. On va déjà commencer à cuisiner le jeudi parce qu’on est nombreux et que je veux toujours que les gens profitent de la veille de Noël parce que les préparation de fêtes de fin d’année sont toujours un peu stressantes je trouve alors moi je préfère que tout le monde se détende et puis on a une bonne organisation, on prépare ça dans la bonne humeur, avec des plats typiquement saint-martinois mais on aime aussi le foie gras ! J’ai un ami qui est producteur local et je vais chercher tout ce dont j’ai besoin chez lui, c’est important de contribuer à ça aussi, ça fait partie de la magie de Noël. » Jean

« On a décidé cette année d’aller au restaurant le 24 décembre, c’est une grande première parce que d’habitude on fait ça à la maison, comme beaucoup. Mais avec le début de la saison touristique, on travaille beaucoup en ce moment alors autant ne pas se mettre de pression inutile, je veux profiter pleinement de la soirée de la veille de Noël pour passer un bon moment avec mes proches. En ce qui concerne le jour de Noël, nous n’avons pas encore prévu quelque chose de précis mais il y aura un passage obligé chez les lolos, ça c’est certain, c’est ma bûche de Noël à moi ! En tout cas, Joyeux Noël à tout le monde ! » Méli

« C’est la première fois qu’on va fêter Noël à Saint Martin et je m’en fais une joie. On va se réunir entre amis la veille de Noël et on a prévu de commander des plats typiques d’ici, on ne voulait pas cuisiner un repas de Noël comme on en a l’habitude chaque année avec la dinde et tout ce qui va avec, on voulait changer un peu et le cadre s’y portait. Je salive rien qu’à l’idée du jambon de Noël à dire vrai. » Karl

« Plage, plage, plage pour la journée du 24. On va sortir ensuite parce que personne n’a envie de gérer les courses, un menu, la cuisine, après l’année qu’on a passée, on a voulu se laisser aller et prendre du plaisir à être ensemble sans que quiconque soit coincé en cuisine toute la soirée. J’ai envie de trouver un endroit qui reproduise l’ambiance de l’esprit de Noël mais qui propose une carte de plats saint-martinois. Le 25, on va tous se retrouver pour un brunch à Grand Case. » Rosy