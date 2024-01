FESTIVITÉS / Mardis de Grand-Case : le grand retour ce soir

C’est officiel, l’inauguration de l’édition 2024 des Mardis de Grand-Case se tiendra ce mardi 30 janvier à partir de 18h.

Malgré une semaine de retard, l’organisation des Mardis de Grand-Case lancera les dix éditions 2024 ce mardi 30 janvier marquant le retour de l’événement incontournable de l’île. Parade, animations musicales, danseuses, une centaine d’exposants et d’artisans, le boulevard de Grand-Case s’apprête à briller de mille feux, pour le plus grand plaisir des habitants de Saint-Martin et des touristes de passage.

La 21ème édition des Mardis de Grand-Case aura donc lieu chaque mardi du 30 janvier au 16 avril 2024, excepté le 13 février. Si les festivités débuteront ce soir dès 18h, le premier défilé de 2024 se déroulera à 19h30. L’inauguration se fera en présence de l’équipe organisatrice, des élus, de l’Office de Tourisme et du public au Go Beach Bar.

En pratique

Le boulevard Bertin-Maurice Léonel entre le pont de Grand-Case jusqu’à hauteur de la boulangerie Lopez sera fermé à la circulation ce mardi de 12h à 23h. Les autres mardis jusqu’au 16 avril 2024 à l’exception du mardi 13 février 2024 où aucun évènement ne sera organisé, le boulevard ne sera pas accessible par les automobilistes de 15h à 23h.

Le boulevard devenant piéton, il sera interdit de stationner dans tout le boulevard de Grand-Case pendant ces horaires, sur décision préfectorale. La circulation se fera en sens unique : L’entrée dans Grand-Case au niveau de la Rue des écoles en direction du parking central. L’accès en voiture Rue de l’Espérance (route de l’aéroport) sera fermé dès 17h au niveau de l’aéroport, sauf accès pour les résidents & taxis. De plus, il est strictement interdit de vendre des boissons en bouteille de verre sur l’ensemble du Boulevard Bertin-Maurice Léonel sur la période des dix Mardis de Grand-Case de 17h à 23h. L’équipe organisatrice, Calypso Event, invite les habitants, personnels de restaurants et commerçants à se garer sur les parkings adjacents. Toutes les poubelles et gravas devront par ailleurs être dégagés avant 15h afin de laisser le boulevard propre pour l’installation des exposants. Les travaux devront cesser à la même heure et les propriétaires sont invités à ne laisser dépasser sur la voie publique aucun matériau ou structure coupante ou dangereuse. _Vx

