ÉDUCATION & SPORTS : Semaine Olympique et Paralympique

Proposée chaque année dans toutes les écoles, établissements scolaires et établissements d’enseignement supérieur, pour tous les âges de la maternelle à l’université, en Métropole comme en Outre-Mer, la Semaine Olympique et Paralympique prend place cette semaine sur le territoire de Saint-Martin.

Organisée en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le ministère des Sports et le mouvement sportif (CNOSF, CPSF), les fédérations olympiques et paralympiques ainsi que les fédérations du sport scolaire et universitaire (UNSS, USEP, UGSEL,FFSU), cette semaine marquée sous le signe du sport a été créée suite à la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux en 2024 afin de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et à mobiliser la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives. La thématique de cette année est « le sport pour l’environnement et le climat », plaçant à nouveau ces deux thèmes au centre des attentions. Si la sixième édition aura lieu du 24 au 29 janvier en métropole, les services de l’éducation de Saint-Martin ont organisé deux journées particulières pour les élèves inscrits dans des dispositifs d’Unités Localisées d’Inclusion Scolaires (ULIS), classes spéciales pour la scolarisation d’élèves en situation de handicap.

La première journée s’est déroulée ce mercredi 26 janvier de 9h à 11h sur la base nautique de Galisbay avec une session de cohésion pour les associations et les scolaires. La seconde se passera ce vendredi 28 janvier où les élèves du premier et second degré profiteront d’une matinée aquatique sur la plage de Friar’s Bay. La Semaine Olympique et Paralympique a pour but d’éveiller les élèves aux bienfaits de la pratique sportive régulière. Elle a aussi vocation de mobiliser les parents autour de cet enjeu déterminant pour la bonne santé des enfants. Quant aux enseignants, la plus-value de ce type d’initiative est la capacité à utiliser le sport comme outil pédagogique, de faire découvrir les disciplines olympiques et paralympiques tout en sensibilisant la jeunesse aux valeurs de l’Olympisme et surtout, de faire changer le regard des plus jeunes sur le handicap. _Vx