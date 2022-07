Le District 721 envoie du lourd avec le 721 Festival

Tous les samedis du mois de juillet, le District 721 met en avant le Boom Boom Night Club dans le cadre de la première édition du 721 Festival avec le grand final qui se tiendra quant à lui au « Festival Village » le 30 juillet.

Neuf artistes internationaux se succèderont sur le mois, accompagnés des DJs résidents du District 721, pour faire danser la foule qui ne manquera pas cet évènement inédit et prometteur. Le lancement du 721 Festival aura lieu ce samedi 2 juillet à partir de 19h avec Gyptian, artiste de reggae-dancehall jamaïcain actif sur la scène musicale depuis 2003. DJ Classy D et DJ Eyedol se joindront à lui pour ambiancer la soirée. La seconde partie du 721 Festival sera le samedi 9 juillet avec Admiral T. De son vrai nom Christy Campbell, Admiral T est un auteur-compositeur-interprète, producteur, DJ et acteur français originaire de Guadeloupe. Son second album « Toucher l’horizon » de 2006 avec des featurings de Kassav’, Diam’s et Rhoff est la neuvième meilleure vente de CD en France. L’artiste sera bien entouré avec DJ Eyedol et DJ Greezy. Le 16 juillet sera consacré à la performance de B Young, secondé par DJ Big Boss et DJ Maestro. B Young, AKA Bertan Jafer, est un rappeur chanteur auteur-compositeur anglais. Fort de son expérience d’ingénieur du son, il a percé grâce à son single « Jumanji » distribué par Columbia Records.

Le samedi 23 juillet, place à Real CJ, rappeur new-yorkais qui a explosé avec le morceau « Whoopty », troisième dans le top UK Singles et dixième dans le US Billboard Hot 100. DJ Classy D, DJ Outkast et DJ Eddy lui chaufferont la salle. Pour le grand final du 721 Festival, le District 721 s’installera le samedi 30 juillet au Carnival Village avec une programmation des plus pointues : Fat Joe, Mavado, Kalash et C Kay, ainsi que tous les DJs résidents du District 721. Fat Joe, Joseph Antonio Cartagena, est un rappeur et acteur américain que l’on ne présente plus. Sa discographie débute en 1993 et personne n’a oublié son tube « What’s Luv? » en featuring avec Ja Rule et Ashanti. Aux côtés de Fat Joe, se produiront Mavado, chanteur de dancehall jamaïcain qui a signé avec We The Best Music Group ; C Kay, de son vrai nom Chukwuka Ekweani, auteur-compositeur-interprète et producteur de disques nigérian au single à succès international « Love Nwantiti » et dorénavant distribué par Warner Music Afrique du Sud, Stony, le nouveau visage du Zouk originaire de Guadeloupe et enfin, Kalash, chanteur et rappeur français originaire de Martinique qui se produit régulièrement à Saint Martin. Le prix des préventes varie selon les soirées et les tickets sont disponibles en ligne ou directement au District 721. Si le 721 Festival n’a pas encore débuté, il fait déjà beaucoup parler de lui et ça continuera tout le mois de juillet. _Vx

Infos : +590 690 39 84 61 ou +1 721 544 0721

Instagram : District721SXMou boomboom.nightclub

https://www.district721sxm.com

District 721, 64 Welfare Road à Simpson Bay

