RUBRIQUE ORTHOGRAPHE

Quelques astuces pour éviter les fautes d’orthographe

Même quand on pense la maîtriser, la langue française est parsemée d’embûches et les risques de faire des fautes sont légions. Avec cette nouvelle rubrique hebdomadaire du Faxinfo, une orthographe irréprochable, gage de confiance en soi, n’aura bientôt plus de secret pour vous.

Les adverbes en ‘ment’: un ou deux ‘m’ ?

Admirablement, fréquemment, innocemment… Les adverbes de manière indiquent la manière dont se présente un état, dont se déroule une action. C’est lorsqu’ils se terminent par «-amment» ou «-emment» qu’ils sont le plus difficiles à écrire. Doublement du «m» ou non, choix de la voyelle, voici la règle qui s’applique : si la syllabe ‘ment’ est précédée du son ‘a’ écrit avec un ‘e’ ou un ‘a’, l’adverbe prend deux ‘m’, comme par exemple ‘évidemment’ ou ‘élégamment’. Si la syllabe ‘ment’ est précédée d’un son ‘e’, comme dans ‘notablement’, il ne faut qu’un seul ‘m’.

Futur ou conditionnel ?

On confond souvent le futur simple de l’indicatif et le présent du conditionnel. En effet, si les différences de prononciation sont légères (‘é’ pour le premier et ‘è’ pour le second), la terminaison diffère : on ajoute un -s au conditionnel. Pour faire la distinction de façon simple, la solution consiste alors à mettre la phrase à la troisième personne du singulier, où la différence sera bien plus évidente. Face au dilemme entre ‘j’aurai’ ou ‘j’aurais’, ‘il aura’ ou ‘il aurait’ lèvera tout doute sur la question.

*Une faute s’est glissée volontairement dans cette rubrique, saurez-vous la reconnaître ? > Réponse dans notre prochaine rubrique. _Vx

