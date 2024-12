FESTIVITÉS : Des fêtes sous le signe de la fraternité et de la tradition

Dimanche 1er décembre, l’illumination du sapin de Noël sur le front de mer de Marigot a lancé les festivités de fin d’année. Le président Louis Mussington a placé ces célébrations sous le signe de l’unité et de la fraternité, invitant à construire une “grande famille saint-martinoise” riche de ses diversités.

Les familles étaient au rendez-vous, attirées par l’atmosphère festive : chants, danses et mélodies au steel pan ont enchanté petits et grands. Le sapin géant de plus de 3 mètres, conçu comme un cocon accueillant, est rapidement devenu l’attraction phare de la soirée. Selfies et photos de groupe se multiplient sur les réseaux, attirant touristes et locaux au bénéfice des commerces et restaurants de Marigot.

Les festivités ne font que commencer

Les traditionnelles sérénades de Noël parcourront les quartiers de la Baie Orientale à Grand-Case vendredi 13 décembre, puis de Baie Nettlé à Marigot, vendredi 20, de 19h à 23h. Le très attendu concours de tartes au coco, pudding à la patate douce, et punch au guavaberry, se tiendra le 20 décembre, de 10h à 13h dans le hall de la Collectivité. Le samedi 21 décembre, le front de mer de Marigot sera ‘the place to be’, avec son village de Noël et son marché de 10h à 18h, puis le grand concert de Noël de 20h à 23h.

La remise des prix des concours aura lieu à 10h, sans oublier la Oualichi Christmas Parade le même jour, à 14h, dans les rues de Marigot. Un programme riche pour apprécier la magie de Noël à Saint-Martin. _AK

