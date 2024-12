CULTURE : Élection de l’ambassadrice internationale de la Diwali

Ce bel événement faisant la promotion de la culture indienne et de par le monde s’est déroulé sous la présidence de Michel Narayaninsamy de GOPIO Guadeloupe au Hall Robert Loyson, au Moule.

De nombreux pays étaient représentés dont Saint-Martin/Sint Maarten par Zara Budhrani qui s’est distinguée haut la main en tant que 1er consul pour la promotion de la culture et du tourisme. Le 2ème consul était Kavia de Pologne représentant l’Inde à parts égales pour la promotion de la culture et du tourisme dans les pays respectifs. La soirée fut exceptionnelle, chaque candidate prouvant ses compétences en matière de sari, d’élégance, de beauté, de discours et de composition de texte. La performance de Bharatanatyam était un must pour se qualifier pour l’événement coordonné par Vanessa Mausse (Kichenassamy). Zara a été la seule candidate à présenter son discours en français et en anglais et a très bien performé dans la danse Bharatanatyam. Raj Charbe de Saint-Martin était également présent parmi le jury pour départager les 13 candidates. L’Afrique du Sud était représentée par Shivangi Patel avec son accent prononcé de l’anglais sud-africain. Mlle Aboli représentait quant à elle les Pays-Bas. Au terme de l’évènement, Miss Sowarnie du Sri Lanka fut déclarée ambassadrice internationale de Diwali 2024. Toutes les candidates ont vécu un séjour et un événement mémorables en Guadeloupe. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter