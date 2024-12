HOMMAGE / Lady Ruby Bute : une célébration haute en couleurs

Le jeudi 28 novembre, la Silk Cotton Grove Estate à Friar’s Bay a accueilli une célébration émouvante en l’honneur de Ruby Bute, figure légendaire de l’art et de la culture de Saint-Martin. Intitulé «A Love Letter to Our Dear Ruby», l’événement a rassemblé des centaines de personnes venues honorer cette artiste et écrivaine exceptionnelle, disparue le 5 novembre à l’âge de 81 ans.

Le lieu, transformé en un véritable écrin artistique, était orné de panneaux exposant les peintures colorées et les poèmes de Ruby, tandis qu’un écran géant retraçait les moments marquants de sa vie. Un livre d’or a permis à chacun de laisser un témoignage personnel. La soirée a été rythmée par des performances artistiques mêlant chant, danse, musique et lectures de poèmes, reflets de la richesse de son œuvre. Sa fille, Jacqueline Vrolijk, a partagé des souvenirs empreints d’émotion, évoquant l’amour inconditionnel de sa mère pour Saint-Martin, sa culture et ses habitants : « Ma mère appartenait à l’île, pas au côté français ni au côté hollandais, mais à Saint-Martin tout entier ». Moment de partage et de gratitude, cet hommage a rappelé l’impact profond de Lady Ruby Bute sur son île. Plus qu’une artiste, elle était une gardienne de la culture locale, une source d’inspiration pour tous ceux qui croisaient sa route. Son message résonne encore : «Continue to rise.» Une invitation à perpétuer son héritage et à garder vivante la mémoire de celle qui restera à jamais la « Première Dame des Arts et de la Culture de Saint-Martin ». _Vx

