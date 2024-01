FESTIVITÉS / Carnaval : Du monde dans les rues de Grand-Case

Malgré un ciel menaçant, l’ambiance était à la fête ce dimanche 14 janvier 2024 dans les rues de Grand-Case pour la belle parade des tambours organisée par l’association « Festivités carnavalesques de Saint-Martin » présidée par Luciana Raspail.

Après avoir ambiancé Quartier d’Orléans le premier week-end de janvier, c’est Grand-Case qui a profité des prémices du Carnaval de Saint-Martin et le public aura répondu plus que présent. Vendredi soir, la foule a montré ses plus beaux pas de danse lors de la Get Fit 2 Fete en partenariat avec l’association Saint Martin Santé et la Maison Sport Santé des Îles du Nord. Chaque vendredi soir, des récompenses attendront d’ailleurs celles et ceux qui répondront correctement aux questions de santé posées lors de la 4ème édition des Get Fit 2 Fete. Les participants ont pris part à des séances d’entraînement énergisantes, bercés par les rythmes envoûtants de la Soca, les préparant ainsi au marathon de danse et de festivités prévu pour le mois de février. En portant son slogan « We Culture, We Fete » vers de nouveaux sommets, le comité du Carnaval propose également chaque samedi le Barventure : des afterworks originaux qui conduisent les participants à travers un parcours palpitant dans les bars et restaurants les plus prisés du quartier. Cette expérience à Grand-Case a été ponctuée de dégustations de cocktails signatures et de délices culinaires locaux, favorisant la camaraderie tout en soutenant les entreprises locales, artistes et DJ locaux. La clôture du week-end fut marquée par le point d’orgue des festivités : la «Drum Parade», organisée en collaboration avec l’association Rhythm and Groove Studio de danse. Les rues ont été envahies par les rythmes envoûtants des batteurs locaux, créant une atmosphère unique. Artistes, fêtards et férus du carnaval ont convergé pour danser dans les rues, donnant vie à une tapisserie époustouflante de sons, de mouvements et de couleurs qui résume l’esprit de notre île. Un grand merci aux groupes : Les Explorateurs, SKA, New Generation Status Band, The Circle of King and Queens, Swali-ka, Bacchanal Storm pour leurs participations. Les festivités vibrantes et inclusives démontrent une nouvelle fois la force de rassemblement et l’esprit d’unité des amoureux du carnaval. Si l’édition 2024 du Carnaval de Saint-Martin ne fait que commencer, l’association organisatrice a déjà réussi le pari de rendre l’évènement inoubliable. L’esprit festif se poursuit dans le quartier de Sandy Ground ce week-end du 19 au 21 janvier 2024 avec une programmation alléchante d’évènements : Vendredi – «Get Fit 2 Fete» à partir de 19h, Samedi – «Barventure» à partir de 20h au Soualiga Lime Bar, et Dimanche – «Drum Parade» à partir de 16h dans les rues. _Vx

Infos : Rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram : carnavaldesaintmartin

