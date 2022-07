ÉVÈNEMENT : Triomphe pour le premier Moko Fest

La Fondation Funtopia Youth Initiative organisait dimanche dernier la première édition du festival « Moko Fest », pure célébration de la culture afro-caribéenne avec les Moko Jumbie, marcheurs et danseurs sur échasses revêtant leurs plus beaux costumes africains, afro-caribéens et afropunk.

L’évènement inédit sur le territoire a attiré une grande foule de curieux dans le Parc Emilio Wilson tout au long de la journée du dimanche. Le festival a débuté sur les coups de 8h du matin avec des séances de yoga et d’afro zumba ainsi que des démonstrations de capoeira. L’ouverture du festival en lui-même s’est tenue en début d’après-midi avec un programme divers et varié. Poésie, danse, concert, défilé, parade, les enfants et les adultes participant aux différents spectacles proposés par le festival ont transmis au public leur passion, faisant preuve d’un grand talent. La troupe des Soualiga Giants, composée d’une centaine d’échassiers, ont laissé les spectateurs rêveurs. L’art de marcher sur des échasses est déjà impressionnant, mais les Soualiga Giants ne se limitent pas à la marche, leurs danses et leurs cascades sont d’une beauté visuelle dont le public se souviendra longtemps. Les organisateurs de cet évènement magique qui a rendu un hommage profond à la culture afro-caribéenne et à l’Histoire ont exprimé leur gratitude à toutes les personnes impliquées dans ce projet soutenu, entre autres, par les institutions gouvernementales des Pays-Bas en collaboration avec l’UNESCO Sint Maarten et le Département de la Culture dans le cadre de la préservation des attributs du patrimoine culturel immatériel de Sint Maarten et du Prince Bernhard Culture Fund Caribbean Area. Les partenaires sont trop nombreux pour tous les citer mais le Moko Fest est un bel exemple de solidarité où, quand tous les acteurs travaillent ensemble dans un esprit de cohésion, tout semble possible. De nombreux stands de nourriture ont permis aux participants et aux visiteurs de reprendre de l’énergie, ils ont pu ainsi découvrir ou redécouvrir plusieurs recettes typiques de la cuisine afro-caribéenne et locale. Énergie qui a été vite dépensée en assistant par exemple à une des performances musicales intégrées dans le programme du festival. Fort du succès de cette première édition, souhaitons à la Fondation Funtopia Youth Initiative d’avoir la possibilité d’organiser un second Moko Fest, déjà vivement attendu par le public. _Vx

Facebook : Funtopia Youth Initiative

39 vues totales, 39 vues aujourd'hui