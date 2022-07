Déplacement officiel : Louis Mussington défend les intérêts de Saint-Martin à Paris et Bruxelles

Le président Louis Mussington est actuellement en déplacement en Europe, où il a enchaîné une série de rendez-vous officiels au service de Saint-Martin. L’objectif de ce premier déplacement officiel : une éducation d’excellence pour Saint-Martin, la valorisation de la compétence locale, la lutte contre la pauvreté et l’égalité des chances.

Après s’être rendu en Guadeloupe, les 22 et 23 juin derniers, où il a rencontré le Directeur de L’ARS, Laurent Legendart et le directeur par intérim du CHU Cédric Zolezzi sur les questions de santé publique et la création d’une école d’infirmière, puis le doyen de l’Université Antilles Guyane M. Morin sur les opportunités de formation post-baccalauréat, dans le cadre du projet de campus universitaire à distance, le président Louis Mussington s’est envolé vers Paris pour son premier voyage officiel en Europe.

Louis Mussington était accompagné de la conseillère territoriale Martine Beldor, membre du conseil exécutif, chargée des affaires européennes, des parlementaires Frantz Gumbs et Annick Petrus. Il a également retrouvé sur place le conseiller territorial Raphaël Sanchez, qui assistait au Forum de l’Eau à Rennes, en sa qualité de président de l’Etablissement des eaux et de l’assainissement de Saint-Martin (EEASM).

Lors de ce premier déplacement, le Président de la Collectivité a voulu rencontrer des partenaires clés afin de mettre en marche une politique d’actions inclusives et partenariales en faveur de notre territoire et ses habitants. La Maison de Saint-Martin, antenne parisienne de la Collectivité, a contribué à la préparation de ces rendez-vous. La délégation de techniciens était composée de Rodrigue Angely, directeur des Fonds européens / Politiques contractuelles, de Rudya Lake, chargée de Missions Europe et de Junisa Gumbs, cheffe de Cabinet.

Rencontre avec le directeur de Cabinet du Ministre des Outre-mer

Le Président et sa délégation se sont tout d’abord rendus au ministère des Outre-mer 27 rue Oudinot, mardi 28 juin, où faute de ministre pour cause de remaniement, ils ont pu s’entretenir avec monsieur Etienne Desplanques, directeur de Cabinet de la ministre sortante Yaël Braun-Pivet. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cet échange, à l’instar du retour des enseignants saint-martinois dans le cadre d’une demande de mesures dérogatoires, de la question de l’appauvrissement des populations insulaires et du besoin de soutenir une véritable politique du logement à Saint-Martin. Le président a également remis sur la table la question de la compensation financière du transfert des compétences lié à l’évolution statutaire de 2007. Un sujet que Louis Mussington souhaite voir enfin aboutir.

Rencontre avec François Seners, membre du Conseil Constitutionnel

L’échange avec François Seners, ancien préfet de Saint-Martin, spécialiste des questions institutionnelles et statutaires, il est l’auteur du rapport « Saint Martin, Saint Barthélémy : quel avenir pour les îles du Nord de la Guadeloupe » du 1er décembre 1999. Ainsi, le sujet de la révision de la loi organique du 21 février 2007 a longuement été abordée, notamment les questions de l’évolution de notre architecture institutionnelle et de l’élargissement des compétences de la Collectivité. Le Président Louis Mussington tient en effet à renouer des liens solides avec des acteurs stratégiques capables de soutenir les intérêts de Saint-Martin au plus haut niveau. Cette rencontre a aussi été l’occasion d’échanger sur les missions du Conseil constitutionnel, de visiter ce lieu emblématique et d’évoquer avec les équipes sur place les enjeux institutionnels.

Rencontre avec François De KEREVER, conseiller Outre-mer auprès du Président de la République Emmanuel Macron

Mardi 28 juin au soir, le Président de Saint-Martin a rejoint François de Kerever au palais de l’Elysée, afin de partager avec la plus haute instance, l’ensemble des sujets travaillés durant la journée. Le Président Louis Mussington a pu reprendre avec le conseiller du Président Macron les points saillants discutés le matin même au Ministère des Outre-mer, dans l’objectif de trouver ensemble des solutions rapides notamment sur la question du retour des enseignants saint-martinois et des besoins structurels du territoire dans le cadre d’une collaboration saine et pérenne avec l’Etat. Un échange particulièrement constructif pour l’avenir de Saint-Martin.

Déplacement à Bruxelles sur les questions européennes

Mercredi 29 juin, le Président Louis Mussington s’est rendu à Bruxelles, La réunion de travail avec les rapporteurs géographiques de la Commission européenne, Pierre Dirlewanger (DG REGIO qui quittait ses fonctions le jour même), Andrea Murgia (DG REGIO son remplaçant sur le FEDER), et Xavier Godard de la DG EMPLOI pour le FSE, a été l’occasion de faire un point sur les fonds FEDER-FSE, notamment le REACT-EU et les prochaines programmations 2021-2027. Le président a rassuré ses interlocuteurs quant à la capacité de la Collectivité de Saint-Martin de consommer les crédits REACT-EU avant l’échéance obligatoire du 31 décembre 2023.

Rencontre avec l’association étudiante Pélicarus

De retour à Paris, le Président Mussington a pris le temps de rencontrer quelques membres de l’association étudiante Pélicarus, en présence de Jeanine Hodge, directrice de la Maison de Saint-Martin. Monsieur Zidane Cocks et madame Monique Mussington, étudiants en comptabilité et membres actifs de l’association Pélicarus, et madame Warner Jackie, enseignante titulaire en poste à Créteil et ancien membre de Pelicarus, ont pu discuter avec le président de la collectivité, qui envisage de contextualiser les relations avec Pélicarus dans le cadre d’une convention, actuellement à l’étude, permettant de créer un véritable parcours mobilité pour nos étudiants.

Visioconférence avec l’ambassadeur Roland Dubertrand, en déplacement à Saint-Martin du 4 au 6 juillet 2022

Roland Dubertrand, ministre plénipotentiaire de 2ème classe, est ambassadeur chargé de la coopération régionale dans la zone Atlantique. Le président Louis Mussington s’est entretenu avec l’ambassadeur en visioconférence, jeudi 30 juin 2022, avant son déplacement à Saint-Martin.

Des sujets transversaux ont été discutés en visio, tels que la frontière d’Oyster Pond, la coopération policière et le droit de poursuite en mer dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. La question de la fiscalité a aussi été évoquée, notamment la volonté de transparence sur les données fiscales qui permettrait d’intégrer Saint-Martin dans la convention fiscale qui sera signée entre la France et les Pays-Bas en matière d’échanges systématiques de données fiscales. Cette visioconférence a aussi permis d’aborder les projets européens transfrontaliers avec Sint Maarten et les fonds européens dédiés à cet effet. Le nouveau programme opérationnel transfrontalier 2021-2027 prévoit une enveloppe de 4.5M€, soit plus de 2 fois moins que l’enveloppe précédente qui était de 10M€.

Rencontre avec le Directeur de la SAUR, Vincent Pegoud

Enfin, le président Mussington a profité de son séjour dans l’Hexagone pour rencontrer le directeur de la SAUR, Vincent Pegoud, à l’occasion du Forum de l’eau à Rennes, sur la question délicate de la production de l’eau potable à Saint-Martin. Cet échange a permis de discuté s’est fait en présence de la sénatrice Annick Petrus.

Le conseiller territorial Raphaël Sanchez, Président de l’EEASM, était également sur place. Le président et sa délégation ont aussi rencontré des jeunes saint-martinois domiciliés dans la capitale, exerçant pour certains dans des postes significatifs, puisque l’un d’entre eux, le jeune Jeremy Sanchez, est militaire de carrière, membre de la garde rapprochée du Président Macron. Un séjour fructueux pour le Président Louis Mussington et son équipe qui comptent bien poser les bases d’une politique de proximité sur notre territoire mais aussi avec les plus hautes instances françaises et européennes, au service de Saint-Martin et ses habitants.

