Première édition du Speed Sexathlon le 9 juillet

Que les esprits mal placés ne s’excitent pas, le sexathlon qui aura lieu à la Baie Orientale n’est autre qu’une succession de six épreuves sportives, dans la joie et la bonne humeur, en tout bien tout honneur.

Organisé par Mac Fly Évènementiel, le premier sexathlon se déroulera donc ce samedi 9 juillet de 9h à 18h et a pour objectif de rassembler et divertir les gens en leur proposant un soupçon de compétition avec énormément de rire et d’ambiance bon enfant. Les six disciplines sportives, nombre qui justifie donc ce terme de sexathlon portant à sourire, sont les suivantes : baby-foot, fléchettes, billard, tennis ballon, pétanque et enfin, Cornhole, jeu d’extérieur américain qui consiste à lancer des sacs remplis de grains de maïs ou de granulés plastiques sur une plateforme inclinée opposée percée d’un trou en visant celui-ci. Les trois premières épreuves auront lieu au Yellow Sub et les trois autres au Bikini Beach de la Baie Orientale. Chaque équipe, composée de deux personnes maximum, rencontrera trois équipes tour à tour le matin et trois autres l’après-midi, participant donc à chaque activité sportive en affrontant au total six équipes, condition sine qua none pour tenter de remporter le trophée du Sexathlon 2022. Le Speed Sexathlon nécessitera d’être rapide et efficace, chacune des épreuves ne dure que dix minutes, il faudra être concentré et ne pas tricher, les arbitres seront présents pour encadrer et chronométrer chaque prestation. L’appel aux arbitres bénévoles est d’ailleurs lancé, avec un repas offert. Le nombre d’équipes est limité à 24, ne tardez donc pas à vous inscrire, directement au Yellow Sub d’Orient Bay, d’autant que les inscriptions se clôturent ce vendredi à midi. Il vous en coûtera 20€ par personne. Le rendez-vous pour les compétiteurs est donné à 8h30 le samedi 9 juillet, pour l’échauffement bien évidemment. Un animateur s’occupera de commenter les rencontres au fil de la journée, n’hésitant pas à y mettre son grain de sel et une pincée d’humour. Pour finir de motiver les troupes, plusieurs lots sont à gagner. Les deux établissements partenaires, le Bikini Beach et le Yellow Sub, proposeront un menu spécial avec boisson comprise à un prix dérisoire pour tous les participants, petit ou grand. Car une fois n’est pas coutume, le Sexathlon est ouvert à toutes et tous. _Vx

Infos : macfly.evenementiels@gmail.com – tél.: 06 90 28 58 01

38 vues totales, 38 vues aujourd'hui