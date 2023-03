SECURITE ROUTIERE / Usage de stupéfiants au volant : quels sont les risques ?

Après la vitesse et l’alcool, l’usage de stupéfiants est le troisième facteur de risque au volant. Que dit la loi sur le sujet et surtout quelles sont les sanctions pour les contrevenants ?

En 2022, les gendarmes de la Guadeloupe et des Iles du Nord ont réalisé 2331 dépistages de stupéfiants et relevé 727 infractions. Des chiffres en augmentation par rapport à 2021.

Lors des contrôles, les forces de l’ordre utilisent un test salivaire pour dépister la prise de stupéfiants : cannabis, cocaïne, LSD, ecstasy, opiacés et amphétamines. S’il est positif, la prise de stupéfiants est vérifiée par un prélèvement salivaire ou sanguin.

Pour rappel, la conduite sous l’emprise de stupéfiants est un délit sanctionné par une amende de 4 500 € et 2 ans de prison.

Le conducteur risque jusqu’à 7 ans de prison et 100 000 € d’amende s’il est responsable d’un accident corporel (blessures) et jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 € d’amende en cas d’accident mortel.

Six points sont retirés du permis de conduire, sans compter de possibles peines complémentaires (suspension ou annulation du permis pour une durée de 3 ans au plus, confiscation du véhicule, etc.).

