Femmes battues : «vous n’êtes pas seules»

«Vous n’êtes pas seules», tel est le message que l’association Trait d’Union souhaite faire passer aux victimes de violences conjugales via un court-métrage de 8 minutes qu’elle vient de réaliser localement avec le soutien de la préfecture et de la COM.

Le film décrit une scène de violences commises par un homme sur sa compagne. Une dispute éclate lorsque la jeune femme revient de faire des courses et son ami lui reproche sa tenue vestimentaire. La jeune femme trouve un soutien auprès de ses amies qui l’encouragent à dénoncer les agressions dont elle est victime.

«Ce court-métrage est un support destiné aux différents acteurs qui interviennent dans la lutte contre les violences conjugales et le soutien des victimes ainsi qu’au monde de l’Education nationale pour sensibiliser les plus jeunes», précise Olivier Fatou, le directeur de Trait d’Union. A travers cette mini fiction, l’objectif est d’expliquer aux femmes agressées où et comment elles peuvent trouver de l’aide.

En 2020, le nombre de violences conjugales a encore augmenté à Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; elles ont été plus de 240 à déposer plainte. L’association Trait d’Union confirme qu’elle reçoit de plus en plus de femmes. Malheureusement elle est contrainte de réduire les accompagnements psychologiques par manque de ressources humaines. Et ainsi de lancer un appel aux médecins libéraux qui souhaiteraient s’investir et proposer des consultations et des accompagnements des femmes victimes de violences conjugales.

Pour l’instant le court-métrage est en langue française, très prochainement une version sous-titrée en anglais sera disponible.

(soualigapost.com)