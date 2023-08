Plus que quelques jours pour participer au grand nettoyage collectif

La Collectivité de Saint-Martin lançait le 8 juillet dernier un grand nettoyage collectif du territoire, avant le pic de la saison cyclonique. Sauf prolongation de dernière minute comme l’année dernière, la campagne se termine ce 20 août 2023.

Plus que quelques jours pour bénéficier de ce dispositif avant le pic de la saison cyclonique. L’objectif est de donner l’opportunité à chaque citoyen de faire un grand nettoyage pour que le territoire soit propre durablement et qu’il y ait le moins d’encombrants possible sur le domaine public. Les particuliers et les entreprises sont invités à participer en déposant les déchets tous les soirs à partir de 18h sur le bord des routes, au plus près des lieux de collecte habituels. Le ramassage des encombrants est effectué tous les soirs à partir de 23h (7 jours sur 7). Le ramassage des déchets verts sera effectué jusqu’à samedi, après 23h. Pour rappel, 14 bennes grand format sont installées dans les quartiers pour que la population puisse évacuer les gros encombrants. Les Véhicules Hors d’Usage (VHU) sont évacués gratuitement par la collectivité, sur demande auprès du service Environnement : Par mail : guichet-environnement@com-saint-martin.fr ou par téléphone : 0690 22 29 78 / 0690 75 52 91 / 0690 88 69 29. Les ravines sont nettoyées depuis juillet et le début de ce mois d’août pour permettre l’écoulement des eaux en cas de grosses pluies. La Collectivité de Saint-Martin appelle à une participation active à cette opération de nettoyage et à la préparation de la saison cyclonique. Opération réalisée en partenariat avec le ministère VROMI de Sint Maarten. _Vx

