Neuf jeunes des Iles du Nord à la découverte de nouveaux horizons avec le Service National Universel

Neuf jeunes de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin participent pour la première fois au séjour de cohésion du Service National Universel (SNU) et sont partis samedi 10 juin vers différents centres dans le Doubs, la Gironde, les Côtes d’Armor et la Vienne.

Le SNU est un projet de société visant à favoriser le sentiment d’unité nationale autour de valeurs communes de citoyenneté, d’engagement et de cohésion sociale. Il s’adresse aux jeunes français entre 15 et 17 ans et comporte un séjour de cohésion de deux semaines dans un autre département et une mission d’intérêt général près de chez soi. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement sur la base du volontariat, entre 16 et 25 ans.

