Le Préfet de Guadeloupe Alexandre Rochatte déclaré positif au Covid-19

Il était en déplacement dans les Îles du Nord le 14 août dernier.

En application du protocole, le 18 août le préfet Alexandre Rochatte a procédé à un test PCR une semaine après son arrivée sur le territoire. “Le résultat de ce test s’est révélé positif le 19 août après-midi” a-t-on appris ce matin par un communiqué émanant de la Préfecture de Guadeloupe. “Le test qu’il avait réalisé 72 heures avant son départ de métropole était négatif. A la connaissance de ce résultat, il s’est immédiatement mis en isolement et la cellule RIPOSTE a engagé la recherche de cas contact afin de leur demander de procéder à leur tour à un test PCR. Cet isolement durera à minima 7 jours et ne sera levé qu’en cas de nouveau test PCR, cette fois négatif. Ne présentant pas de symptômes à ce jour, le préfet peut continuer à exercer ses fonctions tout en restant en isolement durant cette période” explique le communiqué. Pour mémoire le Préfet Alexandre Rochatte, récemment nommé Préfet de Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin était en déplacement les 13 et 14 août derniers dans les Îles du Nord. A cette occasion, le Préfet Alexandre Rochatte avait rencontré la Préfète Sylvie Feucher, le Président de la Collectivité Daniel Gibbs, les élus du territoire et les membres de la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Dans le cadre de sa nomination, il avait procédé à un dépôt de gerbe au monument aux morts.

