FAIT DIVERS : Le pilote d’un deux-roues blessé après s’être encastré sous un minibus

Mardi après-midi, un accident de la circulation entre un minibus et un scooter a eu lieu sur la RN 7, dans le sens Quartier d’Orléans – Baie Orientale. Le pilote du scooter a été blessé et transporté au centre hospitalier Louis-Constant Fleming.

Davantage de précisons ont été apportées par la gendarmerie sur les circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident de la circulation ce mardi 6 février. Vers 16h15, les sapeurs-pompiers ont été appelés après un accident survenu sur la route principale, pas loin de la route qui mène au Galion. Selon les premiers éléments recueillis sur place, le pilote du deux-roues porteur du casque de sécurité a perdu le contrôle de son engin puis a glissé sur la chaussée avant de s’encastrer sous le minibus immatriculé côté hollandais et transportant des touristes. Les équipes de secours ont pris en charge le pilote du scooter conscient mais souffrant des membres inférieurs et de multiples contusions. Il a été évacué vers l’hôpital pour y subir des examens plus approfondis. Son pronostic vital n’est pas engagé. Comme le veut la procédure, le chauffeur du minibus et le pilote du deux-roues ont été soumis au dépistage de l’alcoolémie et des stupéfiants. Tous les tests se sont révélés négatifs. _AF

