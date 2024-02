ENVIRONNEMENT : Opération de nettoyage au Galion ce dimanche 11 février

Avec plus d’une vingtaine de participants au clean up de janvier à l’embarcadère de Pinel, l’association Clean St Martin propose une nouvelle session de nettoyage ce dimanche matin 11 février au Galion.

On ne déroge pas à la règle pour dimanche prochain : tout le monde est le bienvenu, les plus jeunes comme les moins jeunes mais pas moins motivés ! Ce 11 février, le rendez-vous est donné à 8h30 sur la plage du Galion, côté droit. La carte ci-jointe pointant le lieu de rendez-vous vous aidera à retrouver vos camarades amoureux de l’environnement. La session se terminera vers 11h autour d’une collation et d’une boisson, offertes par l’association, pour redonner du peps aux participants après l’effort et partager un moment de convivialité propre aux séances de nettoyage organisées par Clean St Martin. Les bénévoles sont invités à prévoir une gourde d’eau, se munir de protections solaires (casquette, crème solaire) et d’une paire de gants. Si vous n’en possédez pas, l’association en mettra à disposition. Ce n’est pas la première fois que Clean St Martin s’attaque au ramassage de déchets sur la plage du Galion, l’appel est lancé au plus grand nombre pour participer à l’évènement de dimanche prochain afin de couvrir un maximum de terrain et maintenir le territoire propre. Rendez-vous ce dimanche 11 février à 8h30. Keep SXM Clean ! _Vx

Facebook : Association Clean St Martin

104 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter