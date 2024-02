Changement climatique : les effets visibles à Saint-Martin

Dans son rapport sur les effets du changement climatique à Saint-Martin, le Conseil Economique Social et Culturel de Saint-Martin souhaite sensibiliser les pouvoirs publics et la population sur l’impact des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. En clair, il est grand temps de changer nos modes de consommation sous peine de connaître dans un futur proche de nombreuses catastrophes environnementales. Irma est toujours dans la mémoire de chacun d’entre-nous…

« Les Antilles font partie des îles les plus menacées. (…) Les impacts seront multiples. D’abord, les cyclones seront plus intenses. Les îles connaîtront des pics de destructions, comme en 2017 à Saint-Martin. L’érosion côtière questionnera l’usage des littoraux, qui abritent des zones d’habitation, des activités touristiques et les infrastructures, comme les enrochements. (…) Avec l’élévation du niveau de la mer, que désormais on ne peut plus arrêter, et comme pour le phénomène d’érosion, on connaîtra des épisodes de submersion (…) en cas de pluie et de marée haute combinées. À compter de 2040, les pouvoirs publics devront mettre en place des relocalisations, le déplacement de personnes ou d’activités dans des zones sûres ». Telles sont les prévisions alarmantes de Virginie Duval, professeure de géographie à l’université de La Rochelle, qui a participé à la rédaction du rapport du Giec, dans le magazine « Le Point », paru en mai 2022.

Irma, cyclone le plus puissant jamais identifié dans l’Atlantique, figure parmi les effets populairement attribués au changement climatique. En la matière, la communauté scientifique est longtemps restée prudente car in fine, à l’échelle des changements météorologiques, l’observation humaine reste récente. Pour autant, un consensus semble se dessiner : les cyclones afficheront une tendance à l’accroissement d’intensité voire de fréquence imputable en premier lieu à l’élévation de la température des océans.

L’érosion côtière

Ce phénomène, jusqu’alors difficile à percevoir à l’échelle d’une vie humaine, devient tout à fait prégnant et visible sur plusieurs portions du littoral de Saint-Martin. En premier lieu, un déficit de sable apparaît de façon croissante sur une bonne part des plages du territoire. Si des phénomènes saisonniers induisent des situations d’engraissement et de dégraissement successifs, le bilan annuel est clairement au déclin des plages saint-martinoises. Cette conséquence est inévitable au regard de l’élévation du niveau des océans, certainement accentuée durant les évènements cycloniques et effectivement aggravée par les échouements de sargasses, soit du fait de la collecte, soit du fait d’un effet « brush », fruit de la combinaison des vagues mêlées aux sargasses (suite et fin dans notre édition de demain).

