Animation de la vie sociale à Saint-Martin : les forces s’unissent

Ce mardi 23 janvier dernier s’est tenue la première réunion des acteurs de l’animation de la vie sociale de Saint-Martin. Les représentants des centres sociaux et des espaces de vie sociale du territoire se sont réunis en séance de travail sur le thème « Nos rôle et place dans l’animation de la vie sociale saint-martinoise ».

Pour cette première édition, Sandy Ground fut représenté par plusieurs acteurs de l’animation de la vie sociale dont le Centre Social ‘Bridge the Gap’ et l’association Les Mioches Carmont dont les responsables sont Angèle Hodge et Bertina Jones ainsi que les acteurs des espaces de vie sociaux avec ‘Nature is the Key’ association présidée par Juliette Irish et ‘Objectif Réussite’ qui participait aux échanges en visio-conférence via sa directrice Shaniqua Hunt. Pour compléter le panel et représenter Quartier d’Orléans, la réunion comptait la présence du Centre Social « Up Rising » de l’association Sem Ta Route dont la direction est assurée par Laïa Freedom Agnès. Tous ont pour mission de mettre en œuvre des actions pour le développement et l’amélioration de la vie des habitants dans les quartiers et l’autonomisation de la population. Actuellement, le secteur de l’animation sociale fait face à une crise économique majeure, caractérisée par une augmentation des coûts et une diminution des aides allouées aux structures concernées. La date du 31 janvier 2024 a marqué un moment clé avec la mobilisation nationale en faveur du soutien aux centres sociaux et socioculturels. Dans ce contexte, les organisations locales sont exhortées à innover et à renforcer leurs liens afin de persévérer leur mission essentielle auprès de la population. Pour rappel, et pas des moindres, les espaces de vie sociaux et centre sociaux du territoire vous ouvrent grandement leurs portes, vous invitant à participer activement à leurs initiatives, voire à envisager un engagement bénévole afin de servir une cause aussi juste qu’indispensable : une meilleure qualité de vie des habitants de Saint-Martin. _Vx

