Très belle prestation des élèves des classes de 4ème et 3ème « Tourisme » du collège Mont des Accords

Les élèves des classes de 4ème et 3ème Tourisme du collège Mont des Accords ayant respectivement comme professeurs MM. Pascal Dijon et Anthony Gombis ont été évalués la semaine dernière par un jury totalement séduit de la prestation des jeunes ambassadrices et ambassadeurs du territoire.

Le jury composé de M. Michel Zapata, Mmes Miranda Arnell et Lynn Taylor et présidé par M. Julien Gumbs a été séduit par les prestations orales de tous les élèves sans exception.

Les ambassadrices et ambassadeurs du territoire ont démontré le bien-fondé de cet enseignement qui célèbre ses 10 années d’existence.

Posture, expression orale, niveau de langue, présentation de projets innovants et connaissances dans le domaine touristique mènent à la conclusion suivante : « L’engagement de ces jeunes et leur approche professionnelle sont porteurs d’espoir au niveau économique et le remarquable investissement des enseignants prouve que l’excellence ne relève pas de l’utopie ! ».

Un grand bravo aux collégiens du Mont des Accords !

