COMMEMORATION / 175ème anniversaire de l’Abolition de l’esclavage : un grand spectacle culturel « Sailing to Freedom » organisé à Friar’s Bay le 28 mai !

La Collectivité de Saint-Martin et son service Culture ont le plaisir de vous convier à la représentation culturelle « Sailing to Freedom », qui se tiendra le dimanche 28 mai 2023 à 18 heures, sur la plage de Friars’Bay.

Le 27 mai 1848, la France abolit l’esclavage après de nombreuses années de discussions et d’attente. A Saint-Martin, l’abolition officielle a eu lieu un jour plus tard, le 28 mai 1848. Un décret national atteste cette vérité historique. Le spectacle « Sailing to Freedom » raconte la période historique lors de laquelle les esclaves ont décidé de prendre la fuite par la mer vers Anguille, 15 ans avant l’abolition française. L’île d’Anguille ayant aboli l’esclavage en 1833, de nombreux esclaves des deux parties de l’île de Saint-Martin ont choisi de fuir vers la Liberté en traversant le chenal d’Anguille. Le spectacle retrace cette période et le début de l’émancipation des esclaves présents sur notre île. Il sera joué dans la langue d’origine, l’anglais saint-martinois.

La Collectivité de Saint-Martin procède chaque année à la commémoration officielle le 28 mai, au rond-point d’Agrément. Cette cérémonie en présence des officiels du territoire se déroulera de 16h30 à 17h30 et comprendra un programme protocolaire composé des discours officiels (président et préfet) et d’un dépôt de gerbes près de la statue Lady Liberty, symbole de liberté. La cérémonie sera suivie du spectacle culturel qui débutera à 18h00 sur la plage de Friar’s Bay (au bout de la plage, côté Friar’s Bay Beach Café). Le spectacle « Sailing to Freedom » est ouvert à tout public (gratuit), il sera introduit par la présidente de la commission de Culture, la conseillère territoriale Valérie Damaseau, suivie de la prestation artistique. La Collectivité vous attend nombreux !

La Collectivité mettra à disposition des navettes aller-retour gratuites, entre le parking du plateau sportif de La Savane et la plage de Friar’s Bay, afin de permettre aux spectateurs d’accéder facilement au site

24 vues totales, 24 vues aujourd'hui