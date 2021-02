Formation : La Collectivité prévoit de recruter 5 sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires

Cinq jeunes sapeurs-pompiers volontaires de la Caserne de Saint-Martin vont intégrer prochainement la formation de sapeur-pompier professionnel au Centre départemental de la Guadeloupe. Une fois leur formation accomplie, ces 5 jeunes sapeurs seront en mesure d’intégrer en tant que pompiers professionnels, le nouveau Centre d’Incendie et de Secours de Saint-Martin, qui verra le jour d’ici la fin de cette année.

C’est une avancée importante pour la caserne de Saint-Martin, actuellement en pleine restructuration. La Collectivité qui supporte le budget de la caserne à hauteur de 3 millions d’euros par an, a financé le recrutement et la formation par concours de 12 sapeurs-pompiers professionnels en 2019, ce qui lui ouvre la possibilité de recruter 5 sapeurs-pompiers professionnels hors concours.

Le Président de la Collectivité a choisi de donner une chance à ces jeunes de Saint-Martin et de leur offrir l’opportunité d’acquérir un métier et de travailler au service de la sécurité des habitants.

Ces 5 pompiers servent la caserne de Saint-Martin en tant que volontaires depuis plus de 3 ans et satisfont leur hiérarchie au regard de leurs qualités professionnelles. Ils ont passé avec succès un test d’aptitudes physiques, ce qui leur permet d’intégrer le Centre départemental de formation de Vieux-Habitants en Guadeloupe pour un stage d’une durée d’1 an. Ils seront en mesure d’intégrer le nouveau Centre d’Incendie et de Secours d’ici la fin de leur stage, ce qui va permettre de compléter l’équipe opérationnelle au service de la population saint-martinoise.

Le Président Daniel Gibbs et la conseillère territoriale Annick Pétrus accompagnent la montée en compétence et en autonomie du futur Centre d’incendie et de secours de Saint-Martin et souhaitent aux 5 pompiers de réussir leur année de stage en Guadeloupe.