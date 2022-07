MICRO-TROTTOIR : « Quel est votre programme pour ce 14 juillet ? »

« On commencera la journée en se rendant en famille au défilé organisé Rue de la République. Je crois que je dois être le seul à vraiment apprécier cette cérémonie même si ma famille aime particulièrement ce moment ensemble, on y va à pieds en partant un peu plus tôt pour s’arrêter prendre le petit-déjeuner qu’on déguste sur le front de mer. D’habitude on poursuit la journée en passant l’après-midi à la plage mais je pense que je vais emmener les enfants aux animations organisées par la Collectivité, c’est varié et tout le monde va y trouver son compte. On terminera évidemment avec le feu d’artifice du 14 juillet, hors de question de le manquer ! » Jean

« Mes parents ont prévu une sortie en mer et ce sera la première fois pour moi. J’ai un peu peur mais j’ai envie d’essayer, j’espère juste que ça ne bougera pas trop. On part avec plusieurs amis et leurs enfants. Mais avant, avec mon frère, on va regarder le défilé du 14 juillet à la télévision parce qu’il adore les uniformes, il veut être militaire quand il sera plus grand. Et moi je veux être pilote d’avion de chasse. C’est mon rêve. Peut-être qu’un jour je piloterai un des avions qui fait des figures pendant la cérémonie du 14 juillet ! Et vivement le feu d’artifice aussi parce que j’adore ça et celui d’ici est vraiment très beau. » Camille

« Malheureusement je travaille une grosse partie de la journée donc je raterai le défilé où je vais habituellement chaque année avec ma nièce mais dès que j’ai terminé, j’irai sur le front de mer de Marigot pour profiter des activités avec elle et je tenterais bien la course de 6km même si ça fait un bail que je n’ai pas remis mes baskets pour aller faire du jogging ! Après l’effort, je vais rejoindre des amis pour l’apéro. On va grignoter un peu en discutant avec vue sur la baie jusqu’au coucher du soleil. Puis tout le monde se mêlera à la foule pour regarder le feu d’artifice. Un 14 juillet n’est pas un 14 juillet sans feu d’artifice ! » Maya

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui