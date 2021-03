100 % des eaux de baignade à Saint-Martin sont excellentes

Excellente. C’est ainsi que la qualité des baignades en partie française de Saint-Martin a été classée par l’agence régionale de santé (ARS).

Cette appréciation fait suite à 114 prélèvements réalisés en 2019-2020 sur 12 sites de baignades en mer référencés au niveau européen : Baie Longue, Baie aux Prunes, Baie Rouge, Friar’s Bay, Grand Case, Petite Plage, Anse Marcel, Grandes Cayes Nord, Grandes Cayes Sud, îlet Pinel, Baie orientale Nord, Baie orientale Sud, Baie de l’Embouchure Nord et Baie de l’Embouchure Sud. «100 % des baignades classées en qualité excellente en référence aux résultats des quatre dernières saisons», indique ainsi l’ARS.

«Le contrôle sanitaire se compose d’un suivi régulier sur le terrain, de prélèvements d’eau réalisés à chaque contrôle et de l’interprétation sanitaire des résultats d’analyses qui sont réalisées par l’Institut Pasteur de Guadeloupe, laboratoire agréé par le ministère de la santé», explique l’ARS en soulignant que deux paramètres bactériologiques, indicateurs de la qualité de l’eau, sont recherchés, les streptocoques fécaux et l’escherichia coli. Sur le terrain, en plus de la réalisation du prélèvement, un contrôle visuel est effectué au niveau de la transparence, de la présence de mousses artificielles, de résidus goudronneux, de verre, de plastique ou autres.

Des eaux analysées par l’ARS Guadeloupe, seules celles de Saint-Martin sont à 100 % « excellentes » en 2020 en référence aux résultats des quatre dernières années. A Saint-Barth, 92,3 % des baignades classées sont en qualité excellente, 7,7% des baignades classées en bonne qualité. En Guadeloupe, 61 % des baignades classées sont en qualité excellente soit dix pour cent de moins que pour la saison 2018 ; 11 % sont de bonne qualité, 11% de qualité suffisante, 13 % de qualité insuffisante soit dix pour cent de plus que pour la saison 2018. Et la baignade reste interdite sur quatre sites.