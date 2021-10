Incivilité : Des résidents du Grand Saint-Martin et les usagers de la route excédés par des jets d’œufs à répétition !

Halloween n’incite pas seulement à se déguiser et à faire la fête. Des cas de jets d’œufs contre des habitations ou des voitures ont été signalés aux quatre coins de Saint-Martin depuis une bonne semaine. L’histoire se répète !

Jeter des œufs sur une habitation, ce n’est pas seulement du gâchis (tous les œufs lancés ne sont pas pourris), c’est aussi potentiellement un délit. Mais cela peut également pourrir la vie quotidienne.

C’est le cas de plusieurs résidents du Grand Saint-Martin qui ont retrouvé la terrasse de leur logement maculée d’œufs, certains locataires ayant même reçu des œufs à l’intérieur de leur appartement.

Faits encore plus graves, dans les secteurs de Sandy-Ground, Baie Nettlé, Grand-Case et Quartier d’Orléans, plusieurs automobilistes et motocyclistes ont également été la cible de certains jeunes inconscients des dangers de leurs actes.

Lancer des œufs sur les habitations et les voitures s’est imposé au fil des ans à Saint-Martin. Une drôle de manière (façon de parler) de célébrer Halloween qui se veut être une fête populaire, aussi bien pour les enfants que les adultes ! _AF