Opération tolérance zéro sur les deux-roues : sept scooters confisqués par la police

Plusieurs motocyclistes et conducteurs de scooters ont été soumis à un contrôle de la circulation à Cole Bay effectué par la police le dimanche 24 octobre dernier. Sept scooters ont été confisqués en raison de diverses infractions.

La police hollandaise réitère son avertissement aux motocyclistes et aux conducteurs de scooters concernant la confiscation des motos et scooters qui ne répondent pas aux exigences techniques énoncées dans l’ordonnance sur la circulation routière de Sint Maarten, ou qui ne possèdent pas les documents requis.

Les motos ou scooters confisqués par la police doivent être récupérés avec les papiers à jour dans le délai fixé par la loi ou les motards seront sanctionnés en concertation avec le Parquet.

Les contrôles découlent de la politique de tolérance zéro du ministère de la Justice à l’égard des conducteurs imprudents de motos et de scooters.

A noter que la police effectuera davantage de contrôles sur les vélos car de plus en plus de cyclistes sont observés sur la route ne respectant pas ou n’obéissant pas au code de la route et présentant un comportement qui gêne les automobilistes et met la vie des gens en danger. A bon ententeur…