ÉVÈNEMENT – SOLIDARITÉ Belle première journée de “Portes Ouvertes” des Compagnons Bâtisseurs 

Les Compagnons Bâtisseurs ont organisé leur journée « Portes Ouvertes » le samedi 11 juin dernier, au pied de l’immeuble de la résidence Palmeraies à Quartier d’Orléans, et les visiteurs ont été nombreux.

L’association invitait, le temps d’une journée, la population à venir à leur rencontre afin de découvrir les activités menées par les Compagnons Bâtisseurs sur le territoire de Saint Martin dans un esprit de convivialité et de partage. Présente sur l’île depuis l’année 2018, l’association de solidarité mène de nombreuses actions collectives liées à l’habitat. Que ce soit les chantiers en Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA), les ateliers de quartier à Sandy Ground et à Quartier d’Orléans, la rénovation et l’embellissement du logement, le prêt d’outillage avec ou sans atelier de formation ou le dépannage pédagogique, les Compagnons Bâtisseurs sont sur tous les fronts de la transmission de leur savoir avec une volonté permanente de rassembler les gens en créant du lien social. La première journée « Portes Ouvertes » a permis aux visiteurs de découvrir le travail minutieux qu’a effectué l’association depuis le passage de l’ouragan Irma dans la reconstruction des habitations ainsi que les activités proposées régulièrement par les animateurs. Les participants ont ainsi pu s’essayer à différents ateliers de menuiserie pendant que les enfants se prenaient au jeu des animations prévues pour eux, comme la course en sac. Les Compagnons Bâtisseurs ont également installé pour l’occasion une exposition photo « Habit’Art » portée en collaboration avec le photographe Laurent Baly, les clichés exposés mettaient à l’honneur les habitants de l’île. Après cette journée haute en découverte et en émotions, les visiteurs, les salariés, les bénévoles et les partenaires se sont réunis autour d’un grand buffet pour échanger sur le bricolage, la solidarité et le vivre ensemble. Encore une belle initiative de la part d’une association qui donne sans compter. _Vx

