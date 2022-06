POLITIQUE : Frantz Gumbs plébiscité par les Saint-Martinois

Plus de 7 électeurs sur 10 à Saint-Martin ont voté pour Frantz Gumbs lors du second tour des élections législatives. Le candidat soutenu par la majorité présidentielle et la majorité territoriale localement a recueilli 3461 suffrages sur les 4985 exprimés à Saint-Martin. Soit 2,4 fois plus que Daniel Gibbs qui a obtenu 1434 voix.

Il s’agit du résultat le plus élevé réalisé par un candidat au second tour des élections législatives à Saint-Martin.

Au niveau de la circonscription, Frantz Gumbs a recueilli 3921 voix. Il a augmenté son score de 1538 voix par rapport au premier tour. A Saint-Martin, il a gagné 1391 voix et à Saint-Barth 147. En sachant que le nombre de votants sur la circonscription a augmenté de 816 dont 791 à Saint-Martin. Daniel Gibbs a lui gagné 515 suffrages au second tour, 357 à Saint-Martin et 158 à Saint-Barth.

La loi interdisant le cumul de mandats, Frantz Gumbs va devoir choisir entre ce nouveau mandat et celui de vice président de la Collectivité. S’il choisit le mandat de député, il devra démissionner de la vice présidence et par conséquent du conseil exécutif dont il est aussi membre. Les élus locaux devront au prochain conseil territorial élire celle ou celui qui lui succèdera. Frantz Gumbs restera toutefois conseiller territorial. (soualigapost.com)

