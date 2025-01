ÉVÉNEMENT / Retour sur une soirée inoubliable : Fabien Olicard, entre mentalisme et solidarité

Pour terminer l’année 2024 en beauté, le Grand Case Beach Club a accueilli une soirée exceptionnelle organisée par le Club du Tourisme. Devant un public conquis, Fabien Olicard, célèbre mentaliste, a présenté un spectacle captivant mêlant humour et exploration des capacités du cerveau.

Cet événement, soutenu par plusieurs partenaires, avait un objectif clair : lever des fonds pour l’association Nature is the Key (NTK), dirigée par Juliette Irish. Les recettes permettront d’équiper les jeunes de Sandy Ground en outils numériques, essentiels pour leur éducation.

Lors de son intervention, Fabien Olicard a plongé le public dans les méandres fascinants de notre cerveau. Il a abordé des concepts comme les biais cognitifs, expliquant comment nos raccourcis de pensée influencent nos décisions, parfois à notre insu. À travers des démonstrations interactives, il a révélé comment le cerveau consomme et économise son énergie, tout en créant des automatismes. Avec humour et pédagogie, il a encouragé à mieux comprendre ces mécanismes pour les maîtriser. La soirée s’est également tournée vers des sujets plus pratiques, comme l’importance de travailler sa mémoire au quotidien. Fabien a donné des astuces simples mais percutantes : améliorer la qualité de son sommeil, s’hydrater, pratiquer une activité physique, ou encore jouer à des jeux de société. Entre anecdotes, illusions et réflexions profondes, cette conférence a captivé les 120 spectateurs présents, dans un moment où divertissement et réflexion se sont alliés à la solidarité. _Vx

