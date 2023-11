FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE : L’évènement-phare culinaire de Saint-Martin se clôture ce soir

Après 12 jours intenses, le Festival de la Gastronomie organisé par l’Office de Tourisme de Saint-Martin se terminera ce mercredi 22 novembre avec la somptueuse soirée de clôture qui révèlera les grands gagnants de cette troisième édition.

Réunis ce lundi 20 novembre à la Villa Hibiscus, les chefs invités et l’équipe organisatrice ont tenu à faire un point sur cette nouvelle édition du Festival de la Gastronomie. Dans le panel des intervenants, Valérie Damaseau, présidente de l’Office de Tourisme, Priscillia Watcher, directrice adjointe, Patrick Jeffroy, chef doublement étoilé et parrain de cette année, Jean-Charles Bredas, chef martiniquais signature d’Air France, Kevin Bludso, le maître du barbecue, Arthur Sutley, expert en mixologie, et l’inégalable Alain Warth, directeur du Pôle Gastronomie pour la Métropole et les Outre-mer du groupe SCR Prod et coordinateur des chefs invités. Compétition de barbecue, mixologie, food truck, les dîners à 4 mains, les démonstrations culinaires, les ateliers, les animations avec les jeunes du lycée professionnel Daniella Jeffry et le concours de Meilleure Table de Saint-Martin, le Festival de la Gastronomie a réussi ce pari fou en trois ans de se forger une réputation impeccable en faisant évoluer le concept d’année en année. Ce ne sont pas moins de 4.000 personnes qui se sont regroupées dans le centre de Marigot le 16 novembre dernier pour la compétition de barbecue. Le Village de la Gastronomie installé sur le front de mer a réuni 2200 personnes le premier jour, 3680 le second et 2967 pour la troisième journée, portant le total de visiteurs à plus de 8.800. Cette affluence a créé bien des embarras de circulation dans la capitale, prouvant l’intérêt de la population et des touristes pour cet évènement culinaire unique en son genre. Ce mardi 21 novembre avait lieu la grande soirée de dégustation à l’aveugle pour 14 chefs jurés durant laquelle les 4 finalistes de chaque catégorie se sont affrontés pour remporter le titre de Meilleure Table de Saint-Martin 2023-2024, en créant un plat chaud en 7 assiettes avec un panier mystère. La compétition de mixologie s’est également jouée hier soir, les finalistes étaient Le Pressoir, la Villa Hibiscus et le Karibuni. Ce mercredi 22 novembre marque donc la dernière soirée du Festival de la Gastronomie qui mettait à l’honneur la groseille-pays. Les gagnants du concours, de la compétition de mixologie et de barbecue, ainsi que du mini Top Chef des lycéens seront connus ce soir. Afin d’attirer le plus grand nombre, l’Office de Tourisme de Saint-Martin a décidé de baisser le prix d’entrée à la soirée de clôture, de 120€ à 50€. Le public aura l’occasion unique de déguster des plats concoctés par les chefs invités, sur 13 stands. _Vx

Le Top 3 de chaque catégorie de cette édition 2023 :

Beach star

1. Coco beach (Orient Bay)

2. Aloha beach (Orient Bay)

3. Tropics beach bar (Grand-Case)

City star

1. Le P’tit Bistrot (Orient Bay)

2. Bona Mamma (Orient Bay)

3. SAO Asian Factory (Orient Bay)

Authentic star

1. Chez Ginette (Marigot)

2. Strictly local (Marigot)

3. Rosemary’s (Marigot)

Gourmet star

1.Del Arti (Anse Marcel)

2.La Villa Hibiscus (Mont Vernon)

3. Maison Mère (Orient Bay)

