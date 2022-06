Evénement : “Girls un Aviation Day” : promouvoir les métiers de l’aviation auprès des jeunes filles !

Une vingtaine de jeunes filles de 11 ans, scolarisées à l’école Dr Martin Luther King Jr. en partie hollandaise, ont pu aller à la découverte des différents métiers de l’aviation vendredi dernier grâce à l’événement « Girls in Aviation Day » parrainé par l’association « Women in Aviation International » et organisé au sein de l’entreprise d’aviation HeliRiviera située à l’aéroport de Grand-Case.

Faire découvrir aux élèves les métiers peu féminisés de l’aéronautique, c’est l’objectif que s’est lancé l’association « Women in Aviation International ».

Tout au long de la matinée, les jeunes écolières ont pu constater grâce à plusieurs intervenants que de nombreux métiers de l’aviation n’étaient pas réservés aux hommes mais accessibles aux femmes comme en témoignaient les participantes qui animaient les différents stands. De quoi susciter, espérons le, quelques futures vocations et faire tomber les idées reçues.

Les jeunes stagiaires ont eu la chance de rencontrer Kristina Tervo, pilote d’aviation d’entreprise chevronnée, s’exercer aux simulateurs de vols, apprendre à lire une carte, utiliser un drone ou encore connaître le métier d’’agent de piste. Lorsqu’un avion doit décoller ou atterrir, il doit veiller à la sécurité et au bon déroulement de toutes les opérations. Il effectue différentes tâches comme aider à garer l’avion sur les aires de stationnement. Il doit également assurer le chargement, déchargement rapide des bagages ou marchandises.

Cerise sur le gâteau, lors de cette matinée enrichissante à tous points de vue, les élèves ont eu l’opportunité d’assister au décollage des deux avions militaires Bell MV-22 Osprey de l’US Marine Corps dans le cadre de l’exercice Caraïbes 2022. Vous avez dit impressionnant ?

Kelly Murphy, directrice des communications de « Women in Aviation International », Ludmilla Cuzenard, manager de HeliRiviera Caraïbes et cadre responsable de HeliRiviera Flight Academy (école de pilotage à l’aéroport de Grand-Case), Ludmila de Weever, membre du parlement de Sint Maarten et Sabrina Charville, responsable qualité à l’aéroport de Grand-Case affichaient un grand sourire à l’issue du succès de cet événement destiné à faire naître des vocations chez les jeunes écolières. Dommage que le collège Soualiga ait brillé par son absence.

La part des femmes dans l’industrie aéronautique a progressé ces dix dernières années, dans un secteur qui offre de belles perspectives, grâce aux entreprises qui s’engagent et aux actions qui permettent de déconstruire les stéréotypes. _AF

37 vues totales, 37 vues aujourd'hui