ÉVÈNEMENT : Retour sur les cérémonies officielles de la Fête de Grand-Case

Chaque 21 juillet, en la Saint Victor, Grand-Case se pare de ses plus beaux atours pour célébrer la mémoire de Victor Schœlcher, journaliste, homme politique guadeloupéen et rédacteur du décret du 27 avril 1848 qui abolit définitivement l’esclavage en France.

L’homme aura œuvré toute sa vie pour lutter contre l’esclavagisme et un hommage lui est rendu chaque année dans les rues du quartier. Ce 21 juillet 2022 aura respecté la tradition malgré les trombes de pluie qui se sont abattues sur Grand-Case tôt le matin. Les festivités officielles ont démarré à 9h avec la cérémonie œcuménique à l’église catholique de Grand-Case. Vers 10h, le défilé. Uniformes, drapeaux, tambours, tout était réuni pour que l’habituelle parade éblouisse les spectateurs ainsi que les représentants de la Collectivité et de l’État. Les anciens scouts de Grand-Case ont défilé au pas pour faire suite à la troupe des Explorateurs de Quartier d’Orléans qui ont tapé sur leur caisse claire avec un rythme impeccable. Une fois la parade terminée, place aux allocutions. Louis Mussington a introduit la sienne en ces termes : « Moi, descendant d’esclaves, je pourrai trouver des raisons de ne pas célébrer Schoelcher aujourd’hui. » Le président de la Collectivité a alors remis en question l’implication de Victor Schoelcher dans la libération de l’homme noir tout en soulignant l’importance du devoir de mémoire. Il a poursuivi en faisant l’éloge de Grand-Case, de sa gastronomie et de son identité propre. Annick Pétrus, sénatrice de Saint Martin, est ensuite montée sur scène pour retracer le parcours riche de Victor Schoelcher et saluer le texte fondateur rédigé par celui-ci en disant : « La République a su rompre avec le passé en fondant un nouveau contrat social basé sur la liberté, l’égalité et la fraternité. » Quant à Vincent Berton, préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint Martin, il considère Grand-Case comme un des quartiers les plus beaux et les plus authentiques de la Caraïbe et de Saint Martin. Il apporte son soutien total à Louis Mussington en ce qui concerne la reconstruction de l’édifice religieux de Grand-Case et le retour des courses de bateaux à voile, deux points mentionnés par le président lors de son discours. Concernant l’hommage à Victor Schoelcher, Monsieur le Préfet a déclaré : « Il y a l’Histoire et il y a la mémoire. L’Histoire, c’est des faits qui sont établis. En 1848, l’esclavage a été définitivement aboli. Ça, c’est l’Histoire et c’est l’oeuvre de Victor Schoelcher. Je crois que personne ne peut le nier. Et puis, il y a la mémoire que chacun porte, en soi, dans sa peau, qui est la mémoire de son passé, de ses parents, de ses familles, ce qui est beaucoup plus personnel, plus irrationnel, mais qui est tout aussi important. »

Après, tous se sont réunis lors du vin d’honneur. Les animations ont continué tout au long de la journée. À 22h, un feu d’artifice tiré au large a ébloui le ciel de Grand-Case. _Vx

