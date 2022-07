La Collectivité vous aide à préparer votre rentrée étudiante ! 

Comment trouver un logement ? Quelles démarches administratives effectuer ? Comment s’habiller ? Comment prendre le métro ? Samedi 30 juillet sera le bon moment pour poser toutes ces questions. La Collectivité et l’association Pélicarus organisent l’opération «Successful departure» à destination des futurs étudiants afin de leur permettre de préparer la rentrée dans les meilleures conditions.

La Collectivité de Saint-Martin organise la 8ème édition de son opération “Successful Departure” en faveur des nombreux étudiants qui s’apprêtent à quitter le territoire, le samedi 30 juillet 2022, de 9 heures à 14 heures, à la CCISM de Concordia.

Successful departure a pour but d’accompagner les nouveaux étudiants saint-martinois, de leur donner toutes les informations nécessaires, afin de pallier les difficultés liées à l’installation en France hexagonale ou à l’étranger. Les équipes de la Collectivité sont présentes pour donner des orientations sur la vie étudiante et des renseignements sur tout ce qu’il faut savoir lorsqu’on s’installe loin de chez soi.

Des rencontres avec des étudiants déjà installés dans les villes universitaires permettront de partager les expériences et les savoir-faire et d’accompagner les jeunes étudiants dans leurs démarches. Vie pratique, aides à la mobilité (bourses), accès à la santé, accès aux transports, au logement, restauration et loisirs, seront les sujets abordés lors de cette journée de renseignements pratiques.

Successful Departure s’inscrit dans une démarche globale de la Collectivité de Saint-Martin en faveur de la mobilité étudiante. La Collectivité offre plusieurs options d’accompagnement, allant de la bourse territoriale annuelle qui s’élève désormais de 4400€ (Bac+1/Bac+2) à 11400€ (Doctorat), aux aides à l’achat de matériel informatique et aux conseils divers. L’encadrement scolaire reste une priorité pour le Président Louis Mussington.

Les inscriptions à l’aide à la mobilité se font en ligne sur le site internet de la Collectivité : www.com-saint-martin.fr – Portail “Accès aux bourses étudiantes” ouvert du 1er juillet au 15 août 2022.

Futurs étudiants Saint-Martinois, venez nombreux vous informer, samedi 30 juillet 2022, de 9h à 14h, à la CCISM de Concordia.

Pour tout renseignement, veuillez contacter la Collectivité de Saint-Martin au 0590 87 61 63.

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui