SECHERESSE : La Collectivité débloque une aide pour les éleveurs de bétail

Le Conseil exécutif de la Collectivité de Saint-Martin a voté une aide exceptionnelle visant à permettre aux éleveurs du territoire d’acheter du fourrage, des aliments et de l’eau pour le bétail.

Les fortes chaleurs et la sécheresse qui touchent actuellement le territoire, entraînent un déficit d’eau et de nourriture pour le bétail depuis le mois de mai dernier. Par conséquent, les éleveurs se voient dans l’obligation de réaliser des dépenses exceptionnelles pour l’achat de fourrage et d’aliments concentrés pour leurs bêtes.

La Collectivité de Saint-Martin et ses élus ont pris la mesure de ces difficultés et souhaitent mettre en oeuvre un dispositif spécifique pour aider les éleveurs locaux à surmonter ces dépenses supplémentaires, conformément à l’arrêté du ministre de l’agriculture.

Cette aide s’élève à 70% des dépenses éligibles présentées par le bénéficiaire et est plafonnée pour chaque éleveur.

Les éleveurs de bovins, ovins et équins dument immatriculés (avec un numéro de cheptel valide), exerçant sur le territoire de la Collectivité, sont éligibles à cette aide exceptionnelle. L’aide sera versée sur présentation des factures acquittées entre le 1er mai et le 1er septembre 2022.

Par cette mesure, la Collectivité de Saint-Martin souhaite accompagner les éleveurs du territoire et éviter que le bétail ne souffre des conséquences de la sécheresse.

Dépôt des demandes

Le formulaire peut être retiré auprès de la délégation au développement économique – Rue JJ Fayel à Concordia et sur le site Internet de la Collectivité : www.com-saint-martin.fr

Une fois complété, le formulaire doit être retourné à la délégation au développement économique : etouze@com-saint-martin.fr

