ÉVÈNEMENT – NAUTISME : Le grand retour de la Fête de la Mer ce week-end

Les samedi 11 et dimanche 12 juin prochains de 10h à 17h, la Fête de la Mer revient en force sur la plage de Grand-Case. Cette onzième édition, organisée par Métimer avec la collaboration de l’Office du Tourisme de Saint Martin, promet d’être festive, sportive et réussie.

Il aura fallu attendre deux années pour que la Fête de la Mer, anciennement appelée la Fête du Nautisme, égaye à nouveau les petits et les grands. Née il y a maintenant six ans et installée au départ à Marigot, cette fête faisant la part belle aux sports nautiques mettra l’ambiance à Grand-Case ce week-end et sera dédiée à la mémoire de Jean-Claude van Rymenant, grand chef de la SNSM, qui nous a quitté en janvier dernier. De nombreuses activités attendent le public. Pour y participer, il faudra tout d’abord se rendre au stand d’information, situé au niveau de l’ancienne « Frite au Vent », et à la billetterie afin de s’inscrire aux activités proposées. Le ponton en face des lolos sera le départ des animations motorisées : jet-skis (avec un nombre plus élevé comparé aux éditions précédentes vu le succès), bouée tractée, wake foil, tours de catamaran, speed boat, donuts boat et petits bateaux. À gauche du ponton seront concentrées les activités non-motorisées avec kayak, paddle, hobby cat, diam 24 et open bic. Pour les petits qui voudront regagner terre, un château gonflable sera à leur disposition ainsi que l’indispensable pêche aux canards. Les prix abordables varient selon l’activité souhaitée, de 3 à 15€. La Fête de la Mer ne serait pas ce qu’elle est sans la présence de musique qui sera assurée par DJ Erwan et les participants pourront également se divertir avec des spectacles de danse tahitiennes. Le programme de ces deux journées est disponible en détails sur la page Facebook de Métimer. Point important pour les plaisanciers, le mouillage et la navigation seront interdits dans la baie de Grand-Case, et ce, durant toute la durée des festivités. La SNSM assurera la surveillance.

Belle Fête de la Mer à toutes et à tous ! _Vx

