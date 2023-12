ÉVÈNEMENT : Fyah Under Yuh Foot – Black & Gold Edition ce 30 décembre 2023

Xtratight Entertainment présente l’imparable Original Burning Flames à Fyah Under Yuh Foot pour la Black & Gold Edition

Préparez-vous à enflammer la nuit du 30 décembre prochain alors que Xtratight Entertainment inaugure la grande finale de 2023 avec une célébration électrisante pas comme les autres. Le dernier samedi de l’année, rejoignez-nous pour l’événement brûlant de la saison, le « Fyah under Yuh Foot » Black and Gold Edition, où la danse prend vie, promettant de vous faire oublier toutes les épreuves et tribulations de l’année écoulée et d’embrasser l’esprit de la vie comme jamais auparavant.

Dans un monde qui a connu son lot de défis, il est temps de laisser derrière nous le mauvais, le triste et tout ce que 2023 nous a peut-être réservé du même acabit. Meilleur programme, s’unir sous le ciel étoilé pour danser, rire et nous réjouir de l’extase d’être en vie. L’édition Black & Gold « Fyah under Yuh Foot » est votre passeport pour une nuit de liesse effrénée, où nous ferons nos adieux à l’ancien et accueillerons la nouvelle année dans le style le plus grandiose.

Les portes ouvriront à 21h dans le magnifique ALEEZE Convention Center. Les billets en prévente sont au prix de 40$ ou 50$ le jour du spectacle. Le dress code, qui exclut le sportswear et les casquettes, scintillera de l’élégance du noir et de l’or. Les billets peuvent être achetés à la billetterie ALEEZE, Adolphus Office Supply, Levi’s à Marigot ou auprès de l’équipe XT au +1-721 524-9872. Pour ceux qui recherchent une expérience premium, les réservations VIP sont disponibles au +1-721 524-9872, donnant accès à une section VIP exclusive avec des sièges lounge et des options d’achat de bouteilles.

La programmation pointue comprend les légendaires et imparables Original Burning Flames, aux côtés de DJ Chubs, Rude et Deejay BlackBoy, garantissant une soirée de musique et de divertissement à ne surtout pas manquer.

Burning Flames, fondé en 1984 à Antigua-et-Barbuda, est un groupe de Soca renommé qui a laissé une marque indélébile sur la musique caribéenne, notamment dans les genres Soca et Calypso. Dirigé par l’inébranlable Toriano « King Onyan » Edwards, les performances énergiques et les airs contagieux du groupe ont captivé le public du monde entier. Leur musique se caractérise par une fusion de Soca, de Reggae et d’autres rythmes caribéens, ce qui en fait un incontournable des festivals et évènements de fête dans les Caraïbes et au-delà. Le groupe a acquis une renommée internationale à la fin des années 1980 avec son tube emblématique « Workey Workey ». Au fil des années, Burning Flames a remporté de nombreux prix, consolidant ainsi son rôle de pionnier et d’ambassadeur de la musique caribéenne. Leur capacité à mélanger les sons traditionnels des Caraïbes avec des influences modernes a maintenu leur pertinence, ce qui en fait une force avec laquelle il faut compter dans la Soca et le Calypso, et une présence appréciée lors des événements culturels caribéens.

Laissez la musique vous émouvoir et l’esprit de fête nous unir tous alors que nous accueillons l’année 2024. L’édition Black & Gold de « Fyah under Yuh Foot » promet une expérience inoubliable alors que nous disons adieu à 2023 et enflammons nos âmes avec le feu de la vie. Rejoignez-nous pour des rythmes palpitants, des performances fascinantes et une atmosphère qui vibre d’énergie collective. Ce n’est pas seulement une fête, c’est un témoignage de notre esprit inébranlable.

Pour plus d’informations et réservations, visitez nos pages de médias sociaux – Xtratight Entertainment

