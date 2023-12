VIE LOCALE : Maggy Gumbs nommée chevalier de l’ordre national du mérite

Le 5 décembre dernier, Louis Mussington, président de la Collectivité, annonçait la nomination de Maggy Gumbs en tant que chevalier de l’ordre national du mérite.

Pour cette occasion spéciale, Louis Mussington s’est exprimé en ces termes : Je suis extrêmement fier d’annoncer que Maggy Gumbs, une figure emblématique de notre communauté, a été nommée chevalier de l’ordre national du mérite au titre du Ministère de l’intérieur par décret du 29 novembre 2023 du Président de la République (journal officiel du 30 novembre 2023). Après 36 ans de dévouement à notre territoire, Maggy Gumbs, née Raghoumandan, s’est distinguée par son travail et son engagement. L’ensemble de son parcours, notamment en tant qu’ancienne directrice de la CCISM puis de la Mission Locale, reflète un leadership remarquable, mettant en évidence son engagement envers l’emploi, la formation et le développement économique à Saint-Martin et dans les Caraïbes. Son parcours inspire non seulement notre communauté à Saint-Martin mais aussi bien au-delà. Bravo Maggy, pour cette distinction bien méritée ! Votre passion, persévérance et dévouement sont un exemple pour tous. _Vx

