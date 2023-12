Le centre-ville de Marigot s’anime pour les fêtes de fin d’année

Dans le but de renforcer l’attractivité du centre-ville de Marigot, les commerçants resteront ouverts jusqu’à 19 heures tout au long des fêtes de fin d’année.

Fort du succès rencontré lors du Black Friday le 24 novembre dernier, les commerçants du centre-ville de Marigot, les rues Général de Gaulle, Kennedy et la Marina Port-la-Royale ont décidé de laisser leurs portes ouvertes au public jusqu’à 19 heures, à partir du lundi 11 décembre et jusqu’à la fin du mois.

« Après avoir rencontré lors d’une réunion les représentants du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), de la police territoriale, de la gendarmerie, de la Collectivité, de la Préfecture et de la CCISM, nous avons décidé d’organiser les nocturnes du centre-ville de Marigot dans un environnement festif mais aussi sécurisé », souligne le président de l’Association des Commerçants de Marigot, Yann Leconte. « Pour garantir ainsi la tranquillité de tous, il a été décidé que des rondes de sécurité seront déployées tous les soirs entre 17h et 19h par les policiers territoriaux, les gendarmes, ainsi qu’avec notre propre équipe de sécurité privée. Tout est désormais paré pour accueillir dans de bonnes conditions les clients dans les rues de Marigot qui scintillent de mille feux ! »

Toujours dans l’optique de redynamiser le centre-ville de Marigot, de nombreuses animations et des jeux-concours en partenariat avec la CCISM auront lieu durant ces festivités de fin d’année. « Les boutiques seront ouvertes également les dimanche 17, 24 et 31 décembre », précise Alizé Martin, présidente de la commission événementielle de l’AEC. « Sinon, des animations auront lieu tous les samedis avec des jeux pour les enfants et aussi de la neige qui pourrait bien tomber du ciel ! Autre moment fort, l’arrivée du Père Noël prévue exceptionnellement les samedi 16 et 23 décembre, de 15 à 17h ! ». Les enfants sont prévenus…

Durant ces périodes de fête, Yann Leconte et toute son équipe ont mis les petits plats dans les grands pour que ces nocturnes du centre-ville de Marigot rencontrent un véritable succès auprès de la clientèle locale mais aussi des touristes de passage sur la « Friendly Island ». A vous désormais de venir partager ces moments festifs et joyeux avec les commerçants de Marigot ! _AF

