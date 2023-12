ÉCONOMIE : Relance du BTP et amélioration du marché du travail

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) vient de publier les chiffres relatifs aux 9 premiers mois de l’année 2023 pour le territoire de Saint-Martin sur différents secteurs. Après avoir détaillé les chiffres de la fréquentation touristique dans notre édition précédente, voici ceux concernant le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) et l’emploi dans le privé.

Durant les 9 premiers mois de 2023, le BTP à Saint-Martin montre un essoufflement après la reconstruction post-Irma, mais la construction prend petit à petit le relais. Après une baisse marquée au printemps 2023 (433 tonnes fin 2022 contre 84 au 2ème trimestre 2023) liée à des anticipations de la hausse des prix fin 2022, la consommation de ciment progresse à fin septembre. En cumul annuel, +18 % par rapport à 2022 et 183 tonnes au 3ème trimestre 2023. Les effectifs salariés du secteur se redressent légèrement, loin toutefois de leur pic de 2018-2019 pour la reconstruction, avec au troisième trimestre 2023, 652 effectifs salariés. Autres chiffres intéressants pour Saint-Martin, les effectifs salariés dans le secteur de l’hôtellerie/restauration, qui tire nettement le marché. Après une chute brutale après Irma en raison de l’arrêt soudain de l’activité et de l’absence de déclarations, et au premier trimestre 2023, le marché du travail s’améliore avec une hausse de 4% grâce à l’hôtellerie et la restauration (+9% sur trois mois, 1.679 salariés). Le marché reste dynamique sur un an avec une augmentation de 10% dans un contexte où le taux de chômage en 2020 était de 32,8%. Dans le secteur privé de Saint-Martin (industrie & agriculture, commerce, intérim, BTP, hôtellerie & restauration, autres services), on dénombre 7.430 effectifs salariés au troisième trimestre 2023. _Vx

