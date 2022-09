CONSEIL EXECUTIF : 566 000€ de subventions accordées à 16 associations œuvrant dans le domaine du social, de l’enfance et de l’autonomie !

Au regard des divers champs de compétences de la COM, les associations représentent un maillon indispensable dans la mise en œuvre de ses politiques sectorielles, particulièrement en matière de développement social et éducatif.

Dans un souci d’efficacité et de continuité, ces acteurs se sont engagés dans l’organisation et la mise en œuvre d’activités professionnalisantes et créatrices de valeurs (création d’emplois, sensibilisation, développement de compétences humaines, cohésion sociale…) dans leurs secteurs d’intervention respectifs (la Dépendance et l’Autonomie, la Petite Enfance, la Cohésion sociale et la Prévention médico-sociale).

Sept des associations ont vocation à se voir attribuer des subventions de la part de la Collectivité au titre de l’année 2022. Les aides s’échelonnant entre 2 000 € et 15 900 €, pour un montant global de 56 170 €.

Corrélativement, neuf de ces associations sont vouées à percevoir, de la part de la Collectivité, des subventions supérieures ou égales à 23 000 € (en l’occurrence, entre 23 000 € et 155 798 €), pour un montant global de 509 894 €. En vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, elles seront donc amenées à signer chacune une Convention d’objectifs et de moyens avec la COM.

Le présent projet attribue donc, au total, seize subventions à des associations pour un montant total de 566 064 €.

A date du 22 septembre, le conseil exécutif a décidé d’approuver l’attribution de subventions aux associations dont la liste suit, pour un montant global de 56 170 euros :

Association ACED, Association M.A.M Les Petits Pirates, Association M.A.M Les Petits Poussins, Association Resilient Woman, Association Répit Solidarité Insertion, Association S.A.F.E.

Le conseil exécutif a décidé d’approuver également les conventions d’objectifs et de moyens et d’autoriser le Président du conseil territorial à les signer avec les associations suivantes, et assorties de subventions de la Collectivité d’un montant global de 509 894 euros au titre de l’année 2022 :

Association ALEFPA le Manteau de Saint-Martin, Association Ark of Covenant, Association Croix Rouge Française, Association Forever Young, Association S.A.S.S.I, Association Saint-Martin Santé, Association Speedy Plus, Association Swali’tainement, Association Tournesol.

